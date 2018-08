Nationals 17, Phillies 7

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 3 2 2 0 2 0 .304 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Solis p 0 0 0 0 0 0 — c-Taylor ph-cf 1 0 0 0 0 0 .241 Turner ss 5 4 3 2 1 1 .270 Harper cf 3 3 1 3 3 1 .221 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Rendon 3b 6 3 3 3 0 2 .289 Soto lf 6 3 4 5 0 2 .336 Reynolds 1b 4 1 1 2 1 2 .230 Difo 2b 6 0 2 1 0 1 .246 Kieboom c 5 0 1 0 0 2 .205 Fedde p 3 0 0 0 0 0 .000 Grace p 0 0 0 0 0 0 — a-Goodwin ph-rf 2 1 1 1 0 1 .176 Totals 44 17 18 17 7 12

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 1 2 0 1 0 .271 Hoskins lf 4 2 1 2 1 0 .260 Herrera cf 5 0 0 0 0 0 .286 Santana 1b 4 2 2 2 1 1 .225 Kingery ss 4 2 3 1 0 0 .234 Cozens rf 2 0 0 0 1 1 .167 Arano p 0 0 0 0 0 0 — Valentin rf 1 0 0 0 0 0 .200 Franco 3b 4 0 0 0 0 1 .258 Knapp c 4 0 2 1 0 1 .214 Pivetta p 0 0 0 0 0 0 .167 Rios p 1 0 0 0 0 1 .000 Davis p 1 0 0 0 0 1 .000 Altherr rf 1 0 0 0 0 0 .172 Curtis p 0 0 0 0 0 0 — b-Williams ph 0 0 0 0 1 0 .231 Neris p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 7 10 6 5 6

Washington 430 401 005—17 18 1 Philadelphia 000 230 200— 7 10 0

a-struck out for Grace in the 7th. b-walked for Curtis in the 8th. c-lined out for Solis in the 9th.

E_Soto (1). LOB_Washington 8, Philadelphia 6. 2B_Rendon 2 (23), Difo (8), Hernandez (12), Kingery (15), Knapp (3). HR_Turner (9), off Pivetta; Soto (7), off Pivetta; Rendon (10), off Pivetta; Harper (20), off Rios; Goodwin (2), off Neris; Soto (8), off Neris; Reynolds (7), off Neris; Hoskins (14), off Fedde; Kingery (4), off Fedde; Santana (14), off Collins. RBIs_Turner 2 (29), Harper 3 (49), Rendon 3 (34), Soto 5 (21), Reynolds 2 (12), Difo (22), Goodwin (11), Hoskins 2 (50), Santana 2 (48), Kingery (24), Knapp (9). SB_Turner (22). SF_Reynolds.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Rendon 2, Kieboom); Philadelphia 2 (Kingery, Rios). RISP_Washington 4 for 9; Philadelphia 3 for 8.

Runners moved up_Herrera 2, Franco. GIDP_Herrera, Franco.

DP_Washington 2 (Difo, Turner, Reynolds), (Turner, Difo, Reynolds).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, W, 1-3 5 8 5 5 3 3 115 6.00 Grace 1 0 0 0 0 1 9 3.38 Collins 1 2 2 2 1 0 23 3.38 Solis 1 0 0 0 1 1 18 4.50 Miller 1 0 0 0 0 1 8 2.75 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, L, 4-7 1 2-3 7 7 7 2 2 58 4.71 Rios 1 2-3 2 3 3 1 1 41 5.24 Davis 2 1-3 3 2 2 1 3 43 4.76 Arano 1 2 0 0 0 1 18 2.77 Curtis 1 1-3 0 0 0 2 3 29 1.86 Neris 1 4 5 5 1 2 24 6.90

Inherited runners-scored_Rios 1-0, Curtis 2-0.

Umpires_Home, Paul Nauert; First, Tom Woodring; Second, Carlos Torres; Third, Kerwin Danley.

T_3:43. A_36,903 (43,647).

