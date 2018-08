Padres 3, Rangers 2

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski rf 4 1 1 0 1 2 .288 Margot cf 3 0 0 0 1 1 .246 Hosmer 1b 4 1 1 0 0 1 .271 Myers lf 4 1 2 1 0 0 .271 Spangenberg 3b 3 0 0 0 0 2 .230 a-Villanueva ph-3b 0 0 0 1 0 0 .229 Renfroe dh 3 0 1 1 1 1 .256 Pirela 2b 4 0 0 0 0 2 .260 Galvis ss 4 0 2 0 0 1 .245 Ellis c 2 0 0 0 2 1 .319 Totals 31 3 7 3 5 11

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 5 0 1 0 0 2 .284 1-Rua pr 0 0 0 0 0 0 .163 Andrus ss 5 0 1 0 0 0 .256 Mazara dh 5 0 3 0 0 0 .278 Beltre 3b 3 0 1 0 1 2 .309 Odor 2b 4 1 1 1 0 1 .227 Profar 1b 3 0 0 0 1 2 .233 Chirinos c 3 1 1 1 0 1 .206 Gallo lf 3 0 0 0 1 2 .189 DeShields cf 4 0 0 0 0 1 .225 Totals 35 2 8 2 3 11

San Diego 000 000 030—3 7 0 Texas 010 100 000—2 8 0

a-out on sacrifice fly for Spangenberg in the 8th.

1-ran for Choo in the 9th.

LOB_San Diego 7, Texas 10. 2B_Myers (4), Renfroe (12). HR_Odor (3), off Ross; Chirinos (10), off Ross. RBIs_Myers (4), Renfroe (20), Villanueva (38), Odor (18), Chirinos (28). SB_Profar (6). SF_Villanueva.

Runners left in scoring position_San Diego 4 (Margot 3, Pirela); Texas 5 (Mazara, Odor, DeShields 3). RISP_San Diego 2 for 6; Texas 0 for 5.

GIDP_Hosmer, Spangenberg.

DP_Texas 2 (Andrus, Odor, Profar), (Odor, Profar).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Ross 6 5 2 2 3 5 100 3.32 Strahm, W, 2-2 1 1 0 0 0 2 17 2.19 Yates, H, 15 1 0 0 0 0 3 15 0.82 Hand, S, 22-26 1 2 0 0 0 1 18 2.75 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Bibens-Dirkx 5 2 0 0 4 6 90 3.57 Claudio, H, 9 1 1 0 0 0 0 8 4.93 Chavez, H, 1 1 1 0 0 0 3 17 3.26 Diekman, L, 1-1, BS, 1-3 2-3 3 3 3 1 0 28 3.86 Leclerc 1 1-3 0 0 0 0 2 14 2.54

Inherited runners-scored_Leclerc 1-0. HBP_Ross (Chirinos).

Umpires_Home, John Libka; First, Bill Welke; Second, Lance Barrett; Third, Tony Randazzo.

T_3:07. A_21,780 (49,115).

