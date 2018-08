Pirates 5, Mets 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Meadows cf 4 0 1 1 0 2 .314 Bell 1b 4 0 1 1 0 1 .247 Harrison 2b 5 0 1 0 0 1 .267 Moran 3b 4 0 2 0 0 1 .268 Vazquez p 1 0 0 0 0 1 .000 Diaz c 4 1 1 0 0 1 .296 Dickerson lf 4 1 2 0 0 1 .301 Polanco rf 3 1 2 1 1 1 .226 Mercer ss 3 1 0 0 1 0 .252 Nova p 2 0 0 0 0 1 .000 Glasnow p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Marte ph 1 1 1 0 0 0 .270 Freese 3b 1 0 1 2 0 0 .259 Totals 36 5 12 5 2 10

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 4 0 0 0 0 3 .276 Bautista rf 4 1 1 1 0 0 .217 Cabrera 2b 4 0 3 1 0 0 .284 Flores 1b 4 1 1 1 0 0 .258 Conforto lf 4 0 0 0 0 1 .228 Frazier 3b 4 0 0 0 0 0 .217 Mesoraco c 4 0 0 0 0 0 .220 Rosario ss 2 1 1 0 0 1 .245 Wheeler p 0 0 0 0 0 0 .222 a-Kaczmarski ph 0 0 0 0 1 0 .000 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Peterson p 0 0 0 0 0 0 .000 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 3 6 3 1 5

Pittsburgh 000 000 014—5 12 0 New York 002 001 000—3 6 0

a-walked for Wheeler in the 7th. b-doubled for Glasnow in the 8th.

LOB_Pittsburgh 8, New York 4. 2B_Marte (13), Bautista (10), Cabrera (18), Rosario (13). HR_Flores (6), off Nova. RBIs_Meadows (12), Bell (40), Polanco (38), Freese 2 (20), Bautista (17), Cabrera (44), Flores (26). SB_Marte (17). CS_Kaczmarski (1). SF_Meadows, Bell. S_Wheeler 2.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Meadows 2, Diaz, Vazquez); New York 2 (Bautista, Flores). RISP_Pittsburgh 2 for 8; New York 2 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Mercer. GIDP_Mercer.

DP_New York 1 (Frazier, Cabrera, Flores).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova 6 5 3 3 0 2 86 4.02 Glasnow 1 0 0 0 1 1 11 4.60 Vazquez, W, 3-2 2 1 0 0 0 2 29 3.86 New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler 7 5 0 0 1 7 105 4.47 Gsellman, H, 8 1-3 2 1 1 0 0 13 4.37 Peterson, H, 2 2-3 0 0 0 0 1 9 1.59 Familia, L, 3-4 0 3 4 4 1 0 18 3.48 Swarzak, BS, 1-2 1 2 0 0 0 2 12 4.85

Familia pitched to 4 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Peterson 1-0, Swarzak 3-3. HBP_Nova (Rosario).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, Brian O’Nora; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:03. A_24,506 (41,922).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.