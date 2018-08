Pirates 6, Padres 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte cf 5 1 1 0 0 1 .269 Bell 1b 5 2 2 1 0 1 .250 Harrison 2b 4 1 2 0 0 0 .272 Freese 3b 4 0 0 0 0 1 .250 Diaz c 3 1 0 1 0 0 .288 Dickerson lf 4 0 0 0 0 1 .297 Polanco rf 4 0 2 2 0 2 .230 Mercer ss 4 1 2 1 0 2 .256 Musgrove p 2 0 1 0 0 0 .273 Brault p 0 0 0 0 0 0 .214 Crick p 0 0 0 0 0 0 — c-Osuna ph 1 0 1 0 0 0 .205 Santana p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 6 11 5 0 8

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski rf 3 0 1 0 1 0 .286 Stock p 0 0 0 0 0 0 — Castillo p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Pirela ph 1 0 0 0 0 0 .259 Margot cf 5 0 1 1 0 0 .240 Hosmer 1b 5 1 3 0 0 1 .277 Myers lf 5 1 2 0 0 2 .265 Spangenberg 2b 3 0 1 1 0 0 .232 Villanueva 3b 4 0 1 1 0 0 .230 Galvis ss 3 0 0 0 1 2 .240 Hedges c 4 0 1 0 0 1 .180 Lauer p 1 0 0 0 0 1 .125 a-Szczur ph 1 0 0 0 0 1 .187 Makita p 0 0 0 0 0 0 — b-Renfroe ph-rf 2 1 2 0 0 0 .259 Totals 37 3 12 3 2 8

Pittsburgh 104 100 000—6 11 0 San Diego 000 000 021—3 12 2

a-struck out for Lauer in the 5th. b-singled for Makita in the 7th. c-doubled, out at 3rd for Crick in the 9th. d-grounded out for Castillo in the 9th.

E_Galvis (3), Hedges (2). LOB_Pittsburgh 5, San Diego 10. 2B_Bell (17), Polanco (19), Osuna (2), Renfroe (13). HR_Mercer (5), off Lauer. RBIs_Bell (41), Diaz (18), Polanco 2 (40), Mercer (26), Margot (24), Spangenberg (17), Villanueva (39). SB_Marte (18), Myers (2). S_Musgrove, Spangenberg.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Marte, Diaz, Mercer, Musgrove); San Diego 3 (Myers, Galvis, Hedges). RISP_Pittsburgh 3 for 13; San Diego 2 for 11.

Runners moved up_Dickerson, Spangenberg, Pirela. GIDP_Margot.

DP_Pittsburgh 1 (Freese, Harrison, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, W, 3-3 7 7 0 0 2 5 88 3.79 Brault 1-3 2 2 2 0 0 11 4.42 Crick 2-3 1 0 0 0 1 18 2.51 Santana 1-3 2 1 1 0 0 11 3.97 Vazquez, S, 16-20 2-3 0 0 0 0 2 9 3.78 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, L, 3-5 5 9 6 3 0 3 92 5.08 Makita 2 1 0 0 0 3 25 5.92 Stock 1 0 0 0 0 2 15 3.38 Castillo 1 1 0 0 0 0 11 2.45

Inherited runners-scored_Crick 1-1, Vazquez 1-0. HBP_Stock (Diaz). WP_Brault. PB_Hedges (1).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Alan Porter.

T_3:02. A_27,083 (42,445).

