Rays 3, Astros 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Bregman 3b 4 1 1 2 0 0 .277 Altuve 2b 4 0 0 0 0 0 .340 Reddick rf 4 0 0 0 0 0 .263 Gattis dh 4 0 1 0 0 1 .248 1-Springer pr-dh 0 0 0 0 0 0 .256 Gonzalez ss 4 0 0 0 0 1 .234 Reed 1b 3 0 0 0 0 1 .000 Stassi c 2 0 1 0 1 1 .254 Kemp lf 3 0 0 0 0 0 .309 Marisnick cf 2 1 0 0 1 1 .196 Totals 30 2 3 2 2 5

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 3 0 0 0 1 1 .154 Duffy dh 4 0 1 0 0 1 .315 Bauers 1b 2 0 0 0 2 0 .264 Ramos c 4 0 1 0 0 0 .287 Robertson 3b 4 1 2 0 0 1 .264 Wendle lf 3 1 1 0 0 1 .259 Field rf 0 0 0 0 0 0 .222 Hechavarria ss 3 1 0 1 0 1 .266 Smith rf-lf 3 0 0 0 0 2 .266 Adames 2b 2 0 0 0 1 1 .234 Totals 28 3 5 1 4 8

Houston 000 002 000—2 3 2 Tampa Bay 000 300 00x—3 5 0

1-ran for Gattis in the 9th.

E_Gonzalez (5), Marisnick (1). LOB_Houston 3, Tampa Bay 8. 2B_Stassi (11). HR_Bregman (15), off Castillo. RBIs_Bregman 2 (51), Hechavarria (18). SB_Kiermaier (4), Duffy (6). SF_Hechavarria. S_Smith.

Runners left in scoring position_Houston 1 (Kemp); Tampa Bay 4 (Duffy 2, Ramos, Smith). RISP_Houston 0 for 1; Tampa Bay 0 for 7.

Advertisement

GIDP_Ramos.

DP_Houston 1 (Bregman, Altuve, Reed).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Cole, L, 9-2 6 5 3 1 3 5 103 2.50 McHugh 2 0 0 0 1 3 32 0.97 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Font, W, 2-3 5 1 1 1 2 3 76 5.93 Castillo, H, 5 2 1 1 1 0 2 26 1.88 Roe, H, 18 1 0 0 0 0 0 14 2.81 Romo, H, 5 2-3 1 0 0 0 0 9 4.59 Alvarado, S, 2-4 1-3 0 0 0 0 0 1 3.00

Font pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Alvarado 1-0. HBP_Cole (Wendle).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jordan Baker; Second, Greg Gibson; Third, Jerry Layne.

T_2:35. A_15,797 (42,735).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.