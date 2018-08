Rays 5, Astros 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer rf 4 1 0 0 0 3 .253 Bregman 3b 4 1 1 2 0 1 .277 Altuve 2b 4 0 2 0 0 0 .342 Gattis dh 4 0 1 0 0 2 .248 Reddick lf 4 0 1 0 0 0 .263 White 1b 3 0 0 0 1 1 .267 Gonzalez ss 4 0 0 0 0 0 .231 McCann c 3 0 0 0 0 1 .206 Marisnick cf 3 0 0 0 0 1 .192 Totals 33 2 5 2 1 9

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 3 2 1 0 0 2 .160 Duffy 3b 4 2 3 0 0 0 .322 Bauers dh 3 1 1 0 1 1 .267 Ramos c 3 0 2 4 1 0 .291 Wendle lf 3 0 1 1 0 1 .260 Robertson 2b 4 0 1 0 0 2 .264 Cron 1b 4 0 0 0 0 2 .233 Gomez rf 4 0 1 0 0 2 .197 Hechavarria ss 4 0 0 0 0 1 .259 Totals 32 5 10 5 2 11

Houston 000 002 000—2 5 0 Tampa Bay 320 000 00x—5 10 1

E_Hechavarria (1). LOB_Houston 5, Tampa Bay 7. 2B_Reddick (8), Ramos (10). HR_Bregman (16), off Nuno. RBIs_Bregman 2 (53), Ramos 4 (43), Wendle (21). SB_Reddick (3). SF_Wendle.

Runners left in scoring position_Houston 3 (Gonzalez 2, McCann); Tampa Bay 3 (Wendle, Cron, Hechavarria). RISP_Houston 0 for 5; Tampa Bay 3 for 8.

GIDP_Wendle.

DP_Houston 1 (White).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Verlander, L, 9-4 5 9 5 5 1 8 97 2.12 Harris 1 0 0 0 0 1 14 4.15 Sipp 1 0 0 0 1 1 13 2.29 Giles 1 1 0 0 0 1 12 4.08 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Stanek 1 1 0 0 0 2 14 1.78 Nuno, W, 2-0 4 2-3 4 2 1 0 4 66 1.64 Alvarado, H, 17 1 1-3 0 0 0 1 2 21 2.88 Roe, H, 19 1 0 0 0 0 1 8 2.73 Romo, S, 7-11 1 0 0 0 0 0 11 4.46

Inherited runners-scored_Alvarado 2-0. HBP_Verlander (Kiermaier).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Greg Gibson; Second, Jerry Layne; Third, Vic Carapazza.

T_2:39. A_18,378 (42,735).

