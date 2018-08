Red Sox 4, Angels 2

By The Associated Press

Los Angeles Boston ab r h bi ab r h bi Kinsler 2b 5 0 1 0 Betts rf 4 0 1 0 Trout dh 2 1 0 0 Bnntndi lf 4 0 0 0 Upton lf 4 0 1 0 J.Mrtin dh 3 1 0 0 Pujols 1b 4 0 1 1 Mreland 1b 4 0 1 0 Simmons ss 4 1 1 1 Bgaerts ss 2 0 1 0 Fltcher 3b-rf 4 0 1 0 Holt 2b 3 0 0 1 Young cf 3 0 0 0 Devers 3b 3 1 1 1 Vlbuena ph-3b 1 0 0 0 C.Vazqz c 3 1 2 0 Briceno c 3 0 0 0 Brdly J cf 3 1 1 2 Mldnado ph 1 0 0 0 Hrmsllo rf 2 0 1 0 K.Clhun ph-rf-cf 0 0 0 0 Totals 33 2 6 2 Totals 29 4 7 4

Los Angeles 000 100 010—2 Boston 000 011 20x—4

DP_Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 9, Boston 5. 2B_Moreland (15), Bogaerts (23). HR_Simmons (5), Devers (13), Bradley Jr. (6).

IP H R ER BB SO Los Angeles Barria L,5-4 5 1-3 4 2 2 2 4 Alvarez 2-3 1 0 0 2 0 Ramirez 1 2 2 2 0 1 Parker 1 0 0 0 0 0 Boston Johnson 4 3 1 1 1 2 Velazquez W,6-0 2 1 0 0 0 3 Workman H,1 1 0 0 0 1 2 Kelly H,15 1 2 1 1 1 0 Kimbrel S,24-26 1 0 0 0 1 3

HBP_by Velazquez (Trout).

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jerry Meals; Second, Chris Segal; Third, Gabe Morales.

T_3:06. A_36,992 (37,731).

