Reds 12, Brewers 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Miller ss 4 0 1 0 0 3 .260 Williams p 0 0 0 0 0 0 .000 Zagurski p 0 0 0 0 0 0 — Sogard lf 1 0 0 0 0 1 .140 Thames lf-rf 3 1 1 1 2 2 .235 Aguilar 1b 4 0 0 0 0 3 .309 Shaw 3b 2 0 0 0 2 2 .239 Perez rf 4 1 1 0 0 1 .248 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Pina c 0 0 0 0 0 0 .227 Villar 2b 4 1 1 1 0 1 .258 Broxton cf 4 0 0 0 0 1 .308 Kratz c-p 4 0 0 1 0 2 .267 Chacin p 3 0 1 0 0 1 .179 1-Arcia pr-ss 1 0 0 0 0 1 .197 Totals 34 3 5 3 4 18

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler cf-rf 3 0 0 1 1 0 .279 Peraza ss 5 1 1 0 0 2 .272 Votto 1b 4 1 1 0 1 0 .297 Dixon 1b 0 0 0 0 0 0 .241 Gennett 2b 4 3 3 1 1 0 .332 Suarez 3b 4 1 2 0 1 2 .306 Winker rf 3 0 1 1 1 1 .266 2-Hamilton pr-cf 1 2 1 0 0 0 .215 Duvall lf 4 2 2 3 1 1 .206 Casali c 1 0 0 0 1 1 .393 a-Barnhart ph-c 2 1 2 2 0 0 .268 Mahle p 2 0 1 0 0 0 .120 Crockett p 0 0 0 0 0 0 — b-Blandino ph 1 0 0 0 0 1 .217 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Lorenzen ph 1 1 1 4 0 0 .667 Floro p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 12 15 12 7 8

Milwaukee 100 002 000— 3 5 1 Cincinnati 000 011 82x—12 15 2

a-singled for Casali in the 6th. b-struck out for Crockett in the 6th. c-homered for Hernandez in the 7th.

1-ran for Chacin in the 6th. 2-ran for Winker in the 7th.

E_Sogard (3), Gennett (7), Suarez (9). LOB_Milwaukee 8, Cincinnati 9. 2B_Miller (12), Villar (8), Gennett (20). HR_Thames (11), off Mahle; Lorenzen (3), off Barnes. RBIs_Thames (24), Villar (22), Kratz (5), Schebler (31), Gennett (54), Winker (32), Duvall 3 (49), Barnhart 2 (27), Lorenzen 4 (6). SF_Schebler, Barnhart.

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Shaw 2, Perez, Villar); Cincinnati 5 (Schebler 2, Votto, Winker, Floro). RISP_Milwaukee 0 for 7; Cincinnati 8 for 16.

Runners moved up_Kratz, Aguilar.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Kratz 1 2 2 1 1 1 20 9.00 Chacin 5 4 1 1 3 5 87 3.71 Williams, H, 3 1 4 2 2 1 1 31 2.93 Zagurski, L, 0-1, BS, 1-1 0 2 4 4 2 0 12 0.00 Barnes 1 3 3 3 0 1 20 2.53 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle 5 2-3 5 3 1 3 12 113 3.83 Crockett 1-3 0 0 0 0 1 3 2.45 Hernandez, W, 3-0 1 0 0 0 1 2 18 1.57 Floro 2 0 0 0 0 3 27 2.91

Williams pitched to 1 batter in the 7th.

Zagurski pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Zagurski 1-1, Barnes 3-2, Crockett 1-0. WP_Williams.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Alfonso Marquez; Second, Roberto Ortiz; Third, Bruce Dreckman.

T_3:20. A_24,640 (42,319).

