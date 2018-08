Reds 6, Braves 5

By The Associated Press

Cincinnati Atlanta ab r h bi ab r h bi Schbler rf 4 1 1 0 Incarte cf 4 1 1 0 Peraza ss 5 2 2 1 R.Flhrt 3b 1 0 0 0 Votto 1b 1 0 0 0 Da.Sntn lf-cf 3 0 0 0 Dixon 1b 2 0 1 1 F.Frman 1b 3 1 0 0 Stphens p 0 0 0 0 Mrkakis rf 3 1 1 0 Blndino ph 1 0 0 0 Suzuki c 4 1 2 1 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Clbrson 3b-lf 4 1 1 1 J.Hghes p 0 0 0 0 Camargo 2b 4 0 1 1 Lrenzen ph 0 0 0 0 Swanson ss 4 0 1 1 R.Iglss p 0 0 0 0 Newcomb p 2 0 0 0 Suarez 3b 5 1 1 0 Bourjos ph 1 0 0 0 Gennett 2b 5 1 2 1 S.Frman p 0 0 0 0 Duvall lf-1b 3 1 1 2 Winkler p 0 0 0 0 Casali c 4 0 2 0 Minter p 0 0 0 0 L.Cstll p 2 0 0 0 Flowers ph 1 0 0 0 Crckett p 0 0 0 0 Winker lf 1 0 0 0 Hmilton cf 4 0 1 1 Totals 37 6 11 6 Totals 34 5 7 4

Cincinnati 011 010 300—6 Atlanta 000 410 000—5

E_Camargo (3), Suarez (8). DP_Cincinnati 1, Atlanta 1. LOB_Cincinnati 8, Atlanta 5. 2B_Gennett (19). 3B_Peraza (2). HR_Peraza (3). SB_Inciarte (21), Da.Santana (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo 4 6 5 4 1 4 Crockett 1-3 0 0 0 1 1 Stephens W,2-0 1 2-3 0 0 0 0 2 Hernandez H,8 1 1 0 0 0 3 Hughes H,8 1 0 0 0 0 0 Iglesias S,15-17 1 0 0 0 0 0 Atlanta Newcomb 6 7 3 3 2 6 Freeman L,2-4 H,6 2-3 2 3 3 1 2 Winkler BS,2 1 1-3 2 0 0 0 0 Minter 1 0 0 0 1 0

L.Castillo pitched to 2 batters in the 5th

D.Hernandez pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Castillo (Santana).

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Kerwin Danley; Second, Paul Nauert; Third, Tom Woodring.

T_3:01. A_30,207 (41,149).

