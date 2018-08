Tunisia-Panama Sums

By The Associated Press

Saransk, Russia

Tunisia 0 2—2 Panama 1 0—1

First half_1, Panama, Yassine Meriah, 33rd minute.

Second half_2, Tunisia, Fakhreddine Ben Youssef, 51st; 3, Tunisia, Wahbi Khazri, 66th.

Shots_Tunisia 15, Panama 9.

Shots On Goal_Tunisia 7, Panama 4.

Yellow Cards_Tunisia, Ferjani Sassi, 44th; Anice Badri, 71st; Ghaylene Chaalali, 90th. Panama, Ricardo Avila, 78th; Gabriel Gomez, 79th; Luis Tejada, 90th.

Offsides_Tunisia 1, Panama 4.

Fouls Committed_Tunisia 19, Panama 18.

Corner Kicks_Tunisia 6, Panama 0.

Referee_Nawaf Shukrallah, Bahrain. Assistant Referees_Yaser Tulefat, Bahrain; Taleb Salem Al Marri, Qatar; Tiago Martins, Portugal. 4th Official_Mehdi Abid Charef, Algeria.

A_37,168.

Lineups

Tunisia: Aymen Mathlouthi; Rami Bedoui, Yohan Benalouane, Oussama Haddadi, Ali Maaloul, Yassine Meriah, Hamdi Nagguez; Anice Badri, Mohamed Ben Amor, Ferjani Sassi (Anice Badri, 46th), Ellyes Skhiri; Fakhreddine Ben Youssef, Ghaylene Chaalali, Saber Khalifa, Ahmed Khalil, Saifeddine Khaoui, Wahbi Khazri (Bassem Srarfi, 89th), Naim Sliti (Ahmed Khalil, 77th), Bassem Srarfi.

Panama: Jose Calderon, Jaime Penedo, Alex Rodriguez; Felipe Baloy, Harold Cummings, Eric Davis, Fidel Escobar, Adolfo Machado, Luis Ovalle, Roman Torres (Luis Tejada, 56th); Ricardo Avila (Abdiel Arroyo, 81st), Edgar Barcenas, Anibal Godoy, Gabriel Gomez, Valentin Pimentel, Jose Luis Rodriguez; Abdiel Arroyo, Blas Perez, Luis Tejada, Gabriel Torres (Harold Cummings, 46th).

