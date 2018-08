Uruguay-Portugal Sums

By The Associated Press

Sochi, Russia

Portugal 0 1—1 Uruguay 1 1—2

First half_1, Uruguay, Edinson Cavani, 7th minute.

Second half_2, Portugal, Pepe, 55th; 3, Uruguay, Edinson Cavani, 62nd.

Shots_Uruguay 6, Portugal 20.

Shots On Goal_Uruguay 3, Portugal 5.

Yellow Cards_Portugal, Cristiano Ronaldo, 90th.

Offsides_Uruguay 0, Portugal 1.

Fouls Committed_Uruguay 13, Portugal 13.

Corner Kicks_Uruguay 2, Portugal 10.

Referee_Cesar Arturo Ramos, Mexico. Assistant Referees_Marvin Torrentera, Mexico; Miguel Hernandez, Mexico; Mark Geiger, USA. 4th Official_Jair Marrufo, USA.

A_44,873.

Lineups

Uruguay: Martin Campana, Fernando Muslera, Martin Silva; Martin Caceres, Sebastian Coates, Jose Gimenez, Diego Godin, Maxi Pereira, Gaston Silva, Guillermo Varela; Rodrigo Bentancur (Cristian Rodriguez, 63rd), Diego Laxalt, Nahitan Nandez (Carlos Sanchez, 81st), Cristian Rodriguez, Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Matias Vecino; Edinson Cavani (Cristhian Stuani, 74th), Maxi Gomez, Cristhian Stuani, Luis Suarez, Jonathan Urretaviscaya, Giorgian de Arrascaeta.

Portugal: Beto, Anthony Lopes, Rui Patricio; Bruno Alves, Ruben Dias, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Mario Rui, Pepe, Ricardo Pereira, Cedric Soares; William Carvalho, Bruno Fernandes, Manuel Fernandes, Joao Mario (Manuel Fernandes, 84th), Joao Moutinho, Adrien Silva (Ricardo Quaresma, 65th), Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes (Andre Silva, 74th), Gelson Martins, Ricardo Quaresma, Andre Silva.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.