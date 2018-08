Web.com Tour-Lincoln Land Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At Panther Creek Country Club Springfield, Ill. Purse: $550,000 Yardage: 7,228; Par: 71 (35-36) Fist Round 78 golfers did not finish the round Rhein Gibson 32-30—62 Carlos Ortiz 32-30—62 Jamie Arnold 32-32—64 Cameron Champ 32-32—64 Josh Teater 34-30—64 Billy Kennerly 32-33—65 Scott Langley 31-34—65 Carlos Sainz Jr 33-32—65 Rafael Campos 31-34—65 Adam Long 34-31—65 Mark Anderson 33-32—65 Nick Hardy 32-33—65 Cameron Davis 34-32—66 Dawie van der Walt 34-32—66 Chris Thompson 32-34—66 Kyoung-Hoon Lee 32-34—66 Anders Albertson 34-32—66 Wes Roach 34-33—67 Sungjae Im 32-35—67 Ben Kohles 32-35—67 Oscar Fraustro 32-35—67 Adam Svensson 32-35—67 Seth Fair 36-31—67 Bo Hoag 35-32—67 Steven Alker 34-33—67 Joseph Bramlett 33-34—67 Chris Smith 35-32—67 Matt Fast 34-33—67 Ben Crancer 35-32—67 Richard Hearden 32-35—67 Tom Whitney 34-34—68 Tim Wilkinson 34-34—68 Spencer Levin 34-34—68 Maverick McNealy 33-35—68 Michael Arnaud 34-34—68 Christian Brand 34-34—68 Jimmy Stanger 35-33—68 Vince Covello 33-35—68 Brad Hopfinger 33-35—68 Steve Marino 36-32—68 Curtis Luck 35-34—69 Scott Pinckney 32-37—69 Connor Arendell 33-36—69 Chase Wright 35-34—69 Chip Lynn 38-31—69 Mark Blakefield 37-32—69 Ryan Brehm 34-35—69 Hunter Hamrick 34-35—69 Gerardo Ruiz 35-35—70 Derek Ernst 35-35—70 Peter Tomasulo 35-35—70 Curtis Thompson 36-34—70 Wyndham Clark 35-35—70 Roland Thatcher 36-34—70 Bio Kim 35-35—70 Brandon Matthews 36-34—70 Johnny Ruiz 36-34—70 Joey Garber 36-34—70 Jim Knous 37-33—70 Patrick Sullivan 33-37—70 Max Marsico 34-36—70 John Chin 35-35—70 Jacques Blaauw 36-35—71 Mito Pereira 34-37—71 Edward Loar 35-36—71 Justin Hueber 35-36—71 Ryan Yip 34-37—71 Chris Naegel 37-34—71 Brett Drewitt 34-37—71 Joseph Juszczyk 34-37—71 Jake Erickson 34-37—71 Sean Kelly 39-33—72 Mark Baldwin 38-34—72 Shane Bertsch 35-37—72 Fernando Mechereffe 35-38—73 José Toledo 37-37—74 Patrick Newcomb 38-36—74 Max McGreevy 36-39—75

Leaderboard Golfer SCORE THRU Rhein Gibson -9 F Carlos Ortiz -9 F Jamie Arnold -7 F Cameron Champ -7 F Josh Teater -7 F Sam Burns -7 15 Luke Guthrie -7 15 Billy Kennerly -6 F Scott Langley -6 F Carlos Sainz Jr -6 F Rafael Campos -6 F Adam Long -6 F Mark Anderson -6 F Nick Hardy -6 F Augusto Núñez -6 F

