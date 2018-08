White Sox 6, Twins 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 4 0 0 0 0 0 .256 Escobar 3b 4 0 0 0 0 1 .288 Rosario lf 3 0 0 0 1 1 .312 Dozier 2b 4 0 1 0 0 1 .221 Kepler cf 4 0 0 0 0 2 .216 Grossman dh 2 1 0 0 2 1 .230 Cave rf 3 0 0 0 1 0 .200 Adrianza ss 4 0 4 1 0 0 .264 Wilson c 3 0 0 0 0 0 .141 a-Morrison ph 1 0 0 0 0 1 .187 Totals 32 1 5 1 4 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 4 0 1 0 0 2 .228 Sanchez 3b 3 0 0 0 1 1 .255 Abreu 1b 4 2 2 1 0 0 .272 Palka dh 4 1 1 0 0 2 .243 A.Garcia rf 4 1 1 1 0 2 .232 L.Garcia lf 4 1 2 1 0 1 .288 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .213 Anderson ss 4 1 2 1 0 1 .247 Narvaez c 4 0 1 1 0 0 .252 Tilson cf-lf 3 0 2 1 0 0 .294 Totals 34 6 12 6 1 9

Minnesota 000 000 001—1 5 0 Chicago 000 311 01x—6 12 1

a-struck out for Wilson in the 9th.

E_Moncada (12). LOB_Minnesota 8, Chicago 5. 2B_Adrianza (14), L.Garcia (4). HR_Abreu (12), off Gibson; A.Garcia (3), off Pressly. RBIs_Adrianza (17), Abreu (46), A.Garcia (7), L.Garcia (15), Anderson (33), Narvaez (10), Tilson (7). CS_Anderson (4).

Runners left in scoring position_Minnesota 5 (Kepler, Wilson 3, Morrison); Chicago 3 (Moncada, Sanchez, Tilson). RISP_Minnesota 2 for 6; Chicago 3 for 8.

Runners moved up_Narvaez. GIDP_Wilson.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Moncada, Abreu).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 2-6 7 11 5 5 1 7 113 3.48 Pressly 1 1 1 1 0 2 17 4.14 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, W, 3-9 7 4 0 0 2 5 100 4.29 Cedeno 1 0 0 0 0 1 20 0.00 Minaya 2-3 1 1 1 2 0 28 4.97 Avilan 1-3 0 0 0 0 1 4 3.97

Inherited runners-scored_Avilan 2-0.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Nic Lentz; Second, Mark Carlson; Third, Gerry Davis.

T_2:56. A_19,466 (40,615).

