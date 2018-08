Aberdeen Asset Management Scottish Open Leading Scores

By The Associated Press

Thursday At Gullane GC East Lothian, Scotland Purse: $7 million Yardage: 7,133; Par: 70 (35-35) First Round Luke List, United States 31-32—63 Robert Rock, England 31-33—64 Rickie Fowler, United States 30-34—64 Scott Fernandez, Spain 31-33—64 Jens Dantorp, Sweden 31-33—64 Lee Westwood, England 31-33—64 Richard Sterne, South Africa 33-32—65 Matthew Southgate, England 30-35—65 Julien Guerrier, France 31-34—65 Peter Whiteford, Scotland 32-33—65 Tyrrell Hatton, England 32-33—65 Patrick Reed, United States 29-36—65 Dylan Frittelli, South Africa 32-33—65 Robert Karlsson, Denmark 30-35—65 Marcel Siem, Germany 32-34—66 Haotong Li, China 31-35—66 Scott Hend, Australia 31-35—66 Peter Hanson, Sweden 32-34—66 Justin Walters, South Africa 34-32—66 Danny Willett, England 33-33—66 Richie Ramsay, Scotland 32-34—66 Russell Knox, Scotland 32-34—66 Ian Poulter, England 34-32—66 Soren Kjeldsen, Denmark 33-33—66 Clement Sordet, France 34-32—66 Matthias Schwab, Austria 33-35—67 Lasse Jensen, Denmark 33-35—67 Matthieu Pavon, France 29-38—67 Sam Horsfield, England 33-34—67 Jordan Smith, England 32-35—67 Justin Rose, England 32-35—67 Alexander Bjork, Sweden 32-35—67 Chris Paisley, England 33-34—67 Oliver Fisher, England 32-35—67 Adam Bland, Australia 32-35—67 Ryan Fox, New Zealand 32-35—67 Charley Hoffman, United States 33-34—67 Eddie Pepperell, England 32-35—67 Paul Dunne, Ireland 33-34—67 Soomin Lee, South Korea 35-32—67 Paul Waring, England 31-36—67 Joakim Lagergren, Sweden 31-36—67 Laurie Canter, England 31-36—67 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 33-34—67 Also Matthew Fitzpatrick, England 32-36—68 Hideki Matsuyama, Japan 31-37—68 Matt Kuchar, United States 33-35—68 Cameron Smith, Australia 32-36—68 Daniel Im, United States 35-34—69 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 32-37—69 Kevin Chappell, United States 32-37—69 Chase Koepka, United States 35-34—69 Julian Suri, United States 33-36—69 Ross Fisher, England 34-36—70 Phil Mickelson, United States 35-35—70 Ernie Els, South Africa 35-35—70 Peter Uihlein, United States 33-39—72 Rafa Cabrera Bello, Spain 35-37—72 Padraig Harrison, Ireland 36-37—73 David Lipsky, United States 34-39—73 Alvaro Quiros, Spain 34-39—73

