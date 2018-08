Aberdeen Asset Management Scottish Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Gullane GC East Lothian, Scotland Purse: $7 million Yardage: 7,133; Par: 70 Final Brandon Stone, South Africa 70-64-66-60—260 Eddie Pepperell, England 67-63-70-64—264 Luke List, United States 63-69-69-64—265 Trevor Immelman, South Africa 68-64-68-65—265 Jens Dantorp, Sweden 64-65-68-68—265 Thomas Pieters, Belgium 68-68-64-66—266 Rickie Fowler, United States 64-66-68-68—266 Ryan Fox, New Zealand 67-68-63-68—266 Stephen Gallacher, Scotland 70-66-65-66—267 Justin Rose, England 67-66-67-67—267 Dean Burmeister, South Africa 68-67-65-67—267 Aaron Rai, England 69-63-67-68—267 Tyrrell Hatton, England 65-64-70-68—267 Richard Sterne, South Africa 65-71-68-64—268 Andrea Pavan, Italy 70-66-66-66—268 Marcel Siem, Germany 66-67-65-70—268 Scott Hend, Australia 66-69-63-70—268 Matthew Fitzpatrick, England 68-66-64-70—268 Also Charley Hoffman, United States 67-66-68-68—269 Patrick Reed, United States 65-69-69-67—270

