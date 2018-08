Aces-Lynx, Box

By The Associated Press

LAS VEGAS (85)

Bone 1-1 0-0 2, McBride 8-18 7-7 24, Plum 3-8 2-2 11, Wilson 4-16 3-4 11, Young 6-10 1-3 13, Coffey 1-1 0-0 2, Hamby 1-1 3-4 5, Jefferson 2-3 1-2 6, Nared 0-0 0-0 0, Park 0-0 0-0 0, Swords 5-5 1-1 11. Totals 31-63 18-23 85.

MINNESOTA (77)

Augustus 6-10 2-3 14, Fagbenle 4-6 2-2 10, Fowles 2-9 3-6 7, Moore 5-15 0-0 12, Whalen 6-11 7-7 22, Miyem 1-3 0-0 2, Robinson 1-6 0-0 2, Wright 0-4 0-0 0, Zandalasini 4-9 0-0 8. Totals 29-73 14-18 77.

Las Vegas 25 24 19 17—85 Minnesota 26 20 16 15—77

3-Point Goals_Las Vegas 5-16 (Plum 3-6, Jefferson 1-2, McBride 1-8), Minnesota 5-18 (Whalen 3-3, Moore 2-6, Robinson 0-2, Zandalasini 0-3, Wright 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Las Vegas 42 (Wilson 15), Minnesota 36 (Fowles 17). Assists_Las Vegas 26 (McBride 9), Minnesota 19 (Moore, Whalen 5). Total Fouls_Las Vegas 21, Minnesota 20. Technicals_Augustus. A_9,813 (19,356).

