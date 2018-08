Alan Trammell Career Stats

By The Associated Press

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1977, Det 43 6 8 0 0 .186 1978, Det 448 49 120 2 34 .268 1979, Det 460 68 127 6 50 .276 1980, Det 560 107 168 9 65 .300 1981, Det 392 52 101 2 31 .258 1982, Det 489 66 126 9 57 .258 1983, Det 505 83 161 14 66 .319 1984, Det 555 85 174 14 69 .314 1985, Det 605 79 156 13 57 .258 1986, Det 574 107 159 21 75 .277 1987, Det 597 109 205 28 105 .343 1988, Det 466 73 145 15 69 .311 1989, Det 449 54 109 5 43 .243 1990, Det 559 71 170 14 89 .304 1991, Det 375 57 93 9 55 .248 1992, Det 102 11 28 1 11 .275 1993, Det 401 72 132 12 60 .329 1994, Det 292 38 78 8 28 .267 1995, Det 223 28 60 2 23 .269 1996, Det 193 16 45 1 16 .233 Totals 8288 1231 2365 185 1003 .285

___

League Championship Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1984, KC 11 2 4 1 3 .364 1987, Min 20 3 4 0 2 .200 Totals 31 5 8 1 5 .258

___

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 1984, SD 20 5 9 2 6 .450 Totals 20 5 9 2 6 .450

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.