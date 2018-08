Angels 11, Mariners 2

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 1 2 0 0 0 .285 Segura ss 3 0 0 0 0 0 .326 Gamel rf 1 0 1 0 0 0 .277 Haniger rf 3 0 0 0 0 2 .272 Beckham ss 1 0 0 0 0 0 .200 Cruz dh 3 0 1 0 1 1 .266 Seager 3b 4 0 1 1 0 1 .236 Healy 1b 4 0 1 0 0 2 .241 Span lf 3 1 2 0 1 0 .270 Heredia cf 3 0 1 1 0 0 .232 Freitas c 4 0 0 0 0 1 .205 Totals 34 2 9 2 2 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 5 1 2 1 0 1 .273 Simmons ss 4 2 1 0 1 0 .311 Trout cf 3 3 1 0 1 0 .314 Upton lf 4 1 2 3 0 2 .249 Hermosillo lf 1 1 1 0 0 0 .154 Pujols dh 4 2 3 3 1 0 .251 Kinsler 2b 5 0 3 3 0 0 .218 Marte 1b 0 1 0 0 0 0 .242 a-Valbuena ph-1b 4 0 0 0 0 1 .208 Maldonado c 4 0 1 0 0 0 .241 Calhoun rf 3 0 1 1 0 1 .180 Totals 37 11 15 11 3 5

Seattle 100 000 001— 2 9 0 Los Angeles 310 014 02x—11 15 1

a-flied out for Marte in the 3rd.

E_Skaggs (2). LOB_Seattle 8, Los Angeles 8. 2B_Heredia (10). HR_Fletcher (1), off Paxton; Pujols (15), off Paxton; Upton (18), off Rumbelow; Pujols (16), off Rumbelow. RBIs_Seager (55), Heredia (11), Fletcher (7), Upton 3 (51), Pujols 3 (52), Kinsler 3 (26), Calhoun (23). SB_Trout (15), Upton (5). SF_Calhoun.

Runners left in scoring position_Seattle 3 (Gordon 2, Healy); Los Angeles 4 (Trout, Maldonado 2, Valbuena). RISP_Seattle 1 for 8; Los Angeles 4 for 14.

Runners moved up_Pujols. GIDP_Heredia, Beckham, Fletcher.

DP_Seattle 1 (Beckham, Gordon, Healy); Los Angeles 2 (Kinsler, Marte), (Fletcher, Kinsler, Valbuena).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Paxton, L, 8-4 2-3 3 3 3 0 1 17 3.70 Bradford 2 1-3 3 1 1 1 0 39 2.72 Vincent 1 0 0 0 0 2 15 3.95 Nicasio 1 2 1 1 1 2 21 6.17 Rumbelow 1 4 4 4 0 0 21 7.84 Elias 1 1 0 0 0 0 13 2.45 Romine 1 2 2 2 1 0 30 18.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Skaggs, W, 7-5 6 5 1 1 1 5 80 2.57 Ramirez 1 0 0 0 1 1 19 4.33 Drake 2 4 1 1 0 1 32 7.54

HBP_Bradford (Marte), Rumbelow (Trout), Ramirez (Heredia). WP_Romine.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Ryan Blakney.

T_3:02. A_44,027 (45,050).

