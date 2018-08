Angels 11, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .247 L.Garcia lf 4 1 1 0 0 2 .282 Abreu 1b 4 1 2 0 0 1 .255 A.Garcia rf 4 0 1 1 0 1 .268 Moncada 2b 3 0 0 1 0 1 .232 Davidson dh 4 1 1 1 0 0 .221 Sanchez 3b 2 0 0 0 2 0 .255 Narvaez c 4 0 0 0 0 2 .286 Engel cf 3 0 1 0 0 2 .215 Totals 32 3 6 3 2 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 5 2 2 1 0 1 .193 Ohtani dh 4 1 1 2 1 3 .278 Trout cf 4 3 3 4 0 1 .311 Upton lf 3 0 0 0 1 2 .248 Blash lf 1 0 0 0 0 1 .087 Pujols 1b 4 1 3 1 0 0 .253 1-Marte pr-1b 1 1 0 0 0 0 .224 Simmons ss 4 1 2 1 0 1 .305 Valbuena 3b 2 0 1 2 2 1 .204 Briceno c 4 0 0 0 0 1 .261 Fletcher 2b 4 2 2 0 0 1 .303 Totals 36 11 14 11 4 12

Chicago 000 200 001— 3 6 1 Los Angeles 110 045 00x—11 14 1

1-ran for Pujols in the 6th.

E_L.Garcia (4), Simmons (7). LOB_Chicago 5, Los Angeles 6. 2B_Abreu (28), Engel (12), Calhoun (7), Trout (19), Valbuena (9). HR_Davidson (15), off Parker; Trout (27), off Shields; Pujols (17), off Shields; Ohtani (9), off Shields; Trout (28), off Volstad. RBIs_A.Garcia (22), Moncada (43), Davidson (39), Calhoun (31), Ohtani 2 (25), Trout 4 (58), Pujols (53), Simmons (44), Valbuena 2 (33). SB_Pujols (1), Valbuena (3). SF_Moncada.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Anderson, A.Garcia); Los Angeles 3 (Upton 2, Briceno). RISP_Chicago 0 for 3; Los Angeles 4 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Simmons. LIDP_Briceno. GIDP_Narvaez, Briceno.

DP_Chicago 2 (Anderson, Sanchez), (Moncada, Abreu); Los Angeles 1 (Fletcher, Simmons, Marte).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, L, 4-12 4 7 6 6 3 7 88 4.53 Volstad 2 7 5 5 1 1 41 5.83 Santiago 2 0 0 0 0 4 24 5.65 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Skaggs, W, 8-6 6 4 2 1 0 9 96 2.62 Bedrosian 1 0 0 0 1 2 19 3.63 Johnson 1 1 0 0 0 0 20 3.62 Parker 1 1 1 1 1 0 16 3.11

Shields pitched to 5 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Volstad 2-1. HBP_Shields (Trout). WP_Johnson.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Gerry Davis; Second, Ryan Additon; Third, Pat Hoberg.

T_3:03. A_34,321 (45,050).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.