Angels 3, Dodgers 2

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 0 0 0 0 2 .256 Muncy 1b 4 0 0 0 0 2 .275 Turner 3b 3 1 0 0 1 2 .261 Bellinger cf 3 1 1 0 1 2 .240 Kemp dh 4 0 2 2 0 0 .321 Grandal c 3 0 0 0 1 1 .244 Taylor ss 4 0 0 0 0 3 .260 Puig rf 3 0 0 0 0 0 .259 Utley 2b 3 0 1 0 0 0 .220 Forsythe 2b 0 0 0 0 0 0 .205 Totals 31 2 4 2 3 12

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 4 0 0 0 0 2 .175 Simmons ss 3 0 1 0 1 0 .315 Trout cf 3 0 0 0 1 1 .306 Upton lf 3 0 0 0 1 2 .248 Pujols 1b 4 0 0 0 0 3 .246 Ohtani dh 3 1 0 0 1 2 .278 Valbuena 3b 2 0 0 0 0 1 .213 a-Fletcher ph-3b 2 1 1 1 0 1 .294 Kinsler 2b 4 1 2 0 0 0 .217 Briceno c 3 0 1 0 0 2 .303 Totals 31 3 5 1 4 14

Los Angeles (N) 000 101 000—2 4 3 Los Angeles (A) 000 001 002—3 5 1

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Valbuena in the 7th.

E_Muncy (6), Grandal (5), Puig (5), Pujols (4). LOB_Los Angeles (N) 5, Los Angeles (A) 6. 2B_Bellinger (17), Simmons (16). RBIs_Kemp 2 (57), Fletcher (6). SB_Ohtani (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 2 (Bellinger, Taylor); Los Angeles (A) 3 (Upton, Pujols 2). RISP_Los Angeles (N) 2 for 6; Los Angeles (A) 1 for 6.

Runners moved up_Simmons.

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Maeda 5 2-3 3 1 1 2 9 86 3.24 Alexander, H, 9 1 1-3 0 0 0 0 3 22 3.63 Hudson, H, 1 1 0 0 0 1 1 16 3.41 Jansen, L, 0-2, BS, 3-26 2-3 2 2 1 1 1 20 2.40 Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Pena 5 1-3 3 2 2 1 8 76 3.63 Ramirez 1-3 1 0 0 2 0 13 4.44 Robles 1 1-3 0 0 0 0 2 13 4.78 Anderson 1 0 0 0 0 1 13 3.73 Parker, W, 2-1 1 0 0 0 0 1 8 2.98

Inherited runners-scored_Alexander 3-0, Ramirez 1-1, Robles 2-0. PB_Briceno (3).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.

T_3:12. A_44,323 (45,050).

