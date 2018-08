Angels 4, Dodgers 3

By The Associated Press

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Taylor ss 4 0 1 0 0 2 .257 Hernandez lf-rf 4 0 0 0 0 1 .230 Turner 3b 4 0 1 0 0 0 .260 Muncy 1b 4 0 1 0 0 2 .270 Kemp dh 2 1 1 0 2 1 .319 Bellinger cf 4 0 0 0 0 1 .234 Forsythe 2b 2 1 0 0 1 1 .202 Puig rf 2 1 1 3 0 1 .265 a-Pederson ph-lf 1 0 0 0 0 0 .251 Barnes c 3 0 0 0 0 2 .211 Totals 30 3 5 3 3 11

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 4 1 1 0 0 0 .281 Simmons ss 4 0 0 0 0 0 .307 Trout cf 3 0 1 0 1 1 .312 Upton lf 4 0 1 2 0 0 .248 Pujols dh 2 1 1 1 1 1 .245 Kinsler 2b 3 0 0 0 0 1 .213 Marte 1b 2 0 0 0 0 0 .247 b-Ohtani ph 1 1 1 1 0 0 .275 Valbuena 1b 0 0 0 0 0 0 .211 Maldonado c 3 1 1 0 0 1 .244 Calhoun rf 2 0 0 0 1 1 .170 Totals 28 4 6 4 3 5

Los Angeles (N) 030 000 000—3 5 0 Los Angeles (A) 002 001 10x—4 6 0

a-flied out for Puig in the 5th. b-homered for Marte in the 7th.

LOB_Los Angeles (N) 3, Los Angeles (A) 3. HR_Puig (11), off Heaney; Pujols (13), off Wood; Ohtani (7), off Chargois. RBIs_Puig 3 (35), Upton 2 (47), Pujols (47), Ohtani (21).

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 2 (Bellinger 2); Los Angeles (A) 1 (Pujols). RISP_Los Angeles (N) 1 for 2; Los Angeles (A) 1 for 3.

GIDP_Turner, Bellinger, Fletcher, Upton.

DP_Los Angeles (N) 2 (Taylor, Forsythe, Muncy), (Taylor, Forsythe, Muncy); Los Angeles (A) 2 (Kinsler, Simmons, Valbuena), (Kinsler, Simmons, Valbuena).

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Wood 6 5 3 3 2 4 76 3.88 Chargois, L, 2-2 1-3 1 1 1 0 1 12 4.91 Paredes 0 0 0 0 1 0 6 5.87 Floro 1 2-3 0 0 0 0 0 12 2.61 Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Heaney, W, 5-6 7 3 3 3 3 10 103 3.94 Robles, H, 4 1 1 0 0 0 0 16 4.61 Anderson, S, 4-5 1 1 0 0 0 1 14 3.62

Paredes pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Floro 1-0. WP_Heaney.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Rob Drake; Second, Chad Whitson; Third, Mike Winters.

T_2:39. A_42,213 (45,050).

