Angels 4, Mariners 3

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 0 3 0 0 1 .291 Segura ss 4 0 0 0 1 1 .317 Haniger rf 4 0 0 0 0 1 .264 Cruz dh 4 1 2 1 0 1 .265 2-Span pr-dh 0 0 0 0 0 0 .261 Seager 3b 3 0 0 0 1 0 .232 Healy 1b 4 0 0 0 0 1 .246 Zunino c 3 1 2 1 0 0 .192 1-Romine pr 0 1 0 0 0 0 .203 Herrmann c 1 0 0 0 0 0 .211 Gamel lf 4 0 0 0 0 2 .278 Heredia cf 4 0 2 1 0 1 .230 Totals 36 3 9 3 2 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 3 0 1 1 0 0 .302 Ohtani dh 4 0 0 0 0 2 .263 Trout cf 3 0 1 0 1 2 .311 Upton lf 4 0 1 0 0 1 .255 Pujols 1b 4 1 1 0 0 0 .253 Simmons ss 4 0 0 0 0 0 .303 Kinsler 2b 3 1 0 0 1 2 .232 Briceno c 2 1 1 0 2 0 .271 Calhoun rf 4 1 2 3 0 1 .201 Totals 31 4 7 4 4 8

Seattle 000 010 110 0—3 9 0 Los Angeles 030 000 000 1—4 7 1

No outs when winning run scored.

1-ran for Zunino in the 8th. 2-ran for Cruz in the 9th.

E_Briceno (2). LOB_Seattle 6, Los Angeles 5. 2B_Zunino (8), Pujols (16), Calhoun (9). HR_Zunino (13), off Heaney; Cruz (23), off Heaney; Calhoun (12), off Nicasio. RBIs_Cruz (58), Zunino (30), Heredia (13), Fletcher (12), Calhoun 3 (35). SB_Gordon (24). CS_Gordon (8). SF_Fletcher.

Runners left in scoring position_Seattle 4 (Haniger 2, Gamel 2); Los Angeles 1 (Ohtani). RISP_Seattle 1 for 8; Los Angeles 2 for 4.

Runners moved up_Gamel, Herrmann. LIDP_Fletcher. GIDP_Gordon, Segura, Upton.

DP_Seattle 2 (Segura, Gordon, Healy), (Gordon); Los Angeles 2 (Fletcher, Kinsler, Pujols), (Kinsler, Simmons, Pujols).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA LeBlanc 6 5 3 3 3 6 84 3.51 Vincent 1 0 0 0 1 0 16 3.86 Colome 1 1 0 0 0 1 20 3.68 Nicasio, L, 1-5 1 1 1 1 0 1 15 5.85 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney 8 7 3 3 0 5 81 3.64 Robles 1-3 1 0 0 1 1 12 4.09 Alvarez 2-3 0 0 0 0 1 11 3.16 Johnson, W, 3-2 1 1 0 0 1 1 17 3.52

Inherited runners-scored_Alvarez 2-0. HBP_Heaney (Haniger).

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Ben May; Second, Lance Barksdale; Third, Ted Barrett.

T_2:54. A_42,336 (45,050).

