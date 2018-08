Angels 5, Dodgers 4, 10 innings,

By The Associated Press

Los Angeles (A) Los Angeles (N) ab r h bi ab r h bi Fltcher 3b 4 0 0 1 C.Tylor ss 4 1 1 2 Simmons ss 5 1 2 0 K.Hrnan lf-2b-lf 4 0 1 0 Trout cf 4 0 1 0 M.Kemp rf 5 0 1 0 Upton lf 4 1 2 3 Muncy 3b 4 1 1 0 Kinsler 2b 5 0 1 0 Frsythe 2b 3 1 1 0 J.Marte 1b 4 0 0 0 Pderson ph-lf 1 0 0 0 Vlbuena 1b 1 0 0 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 K.Clhun rf 4 2 2 1 Bllnger 1b 5 0 1 1 Mldnado c 4 0 0 0 Toles cf 5 0 1 0 Heaney p 3 1 1 0 A.Brnes c 3 0 1 0 J.Andrs p 0 0 0 0 R.Hill p 0 0 0 0 Ohtani ph 0 0 0 0 Chrgois p 0 0 0 0 Parker p 0 0 0 0 Utley ph-2b 2 1 1 0 H.Rbles p 0 0 0 0 A.Wood p 2 0 0 0 Alvarez p 0 0 0 0 Floro p 0 0 0 0 Grandal ph-c 2 0 1 1 Totals 38 5 9 5 Totals 40 4 10 4

Los Angeles (A) 120 000 100 1—5 Los Angeles (N) 020 010 001 0—4

E_Heaney (1). DP_Los Angeles (A) 1. LOB_Los Angeles (A) 9, Los Angeles (N) 11. 2B_Simmons 2 (19), K.Calhoun (5), Muncy (9), Toles (2), Grandal (15). HR_Upton (19), K.Calhoun (9), C.Taylor (11). SF_Fletcher (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles (A) Heaney 6 1-3 6 3 2 1 6 Anderson H,12 2-3 0 0 0 0 1 Parker BS,3 1 3 1 1 1 2 Robles 2-3 0 0 0 1 1 Alvarez W,4-3 1 1-3 1 0 0 1 1 Los Angeles (N) Wood 6 7 3 3 2 6 Floro 1 1 1 1 0 0 Hill 1 0 0 0 2 2 Chargois 1 0 0 0 0 2 Jansen L,0-3 1 1 1 1 0 1

Parker pitched to 2 batters in the 9th

HBP_by Heaney (Taylor), by Wood (Maldonado). WP_Parker.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Nick Mahrley; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Larry Vanover.

T_3:47. A_53,797 (56,000).

