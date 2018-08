Astros 12, White Sox 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 5 1 2 0 0 1 .232 Sanchez 3b 3 0 1 0 1 2 .258 Abreu dh 4 1 0 0 0 2 .259 Garcia rf 3 2 1 2 0 0 .281 Palka lf 3 1 0 0 1 2 .227 Davidson 1b 4 1 1 1 0 2 .228 Narvaez c 4 0 2 3 0 1 .270 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .248 Engel cf 3 0 0 0 0 1 .223 a-Tilson ph 1 0 0 0 0 1 .268 Totals 34 6 7 6 2 14

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 4 2 1 0 1 2 .249 Bregman 3b 5 3 3 2 0 1 .284 Altuve 2b 4 1 2 0 1 0 .339 Gurriel 1b 4 2 2 4 1 1 .303 Reddick rf 5 1 1 1 0 2 .269 Gattis dh 4 1 2 1 1 1 .257 Tucker lf 4 1 1 1 1 3 .250 Stassi c 5 0 3 2 0 1 .264 Gonzalez ss 5 1 2 1 0 0 .229 Totals 40 12 17 12 5 11

Chicago 000 104 010— 6 7 0 Houston 013 022 13x—12 17 1

a-struck out for Engel in the 9th.

E_Gonzalez (6). LOB_Chicago 4, Houston 9. 2B_Sanchez (18), Narvaez (10), Bregman (29), Altuve (23), Gattis (15), Stassi (12), Gonzalez (12). HR_Garcia (9), off Giles; Gurriel (6), off Shields; Bregman (17), off Shields. RBIs_Garcia 2 (17), Davidson (38), Narvaez 3 (14), Bregman 2 (57), Gurriel 4 (46), Reddick (27), Gattis (62), Tucker (1), Stassi 2 (24), Gonzalez (35). SB_Anderson (21), Springer (6), Altuve (13). SF_Garcia.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Palka, Anderson, Engel); Houston 5 (Springer, Gurriel, Tucker 2, Gonzalez). RISP_Chicago 2 for 8; Houston 8 for 18.

Advertisement

Runners moved up_Altuve 2. GIDP_Gonzalez.

DP_Chicago 1 (Moncada, Anderson, Davidson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, L, 3-10 5 2-3 10 8 8 2 9 99 4.53 Rondon 1 2 1 1 1 1 32 7.67 Fry 2-3 4 3 3 0 1 18 3.54 Minaya 2-3 1 0 0 2 0 20 3.57 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Morton, W, 11-2 5 2-3 5 5 5 2 8 101 2.83 Harris, H, 11 1-3 0 0 0 0 1 5 3.98 McHugh, H, 1 1 0 0 0 0 2 13 0.88 Giles 1 1 1 1 0 1 11 4.11 Smith 1 1 0 0 0 2 17 4.98

Inherited runners-scored_Fry 2-1, Minaya 2-2, Harris 1-0. WP_Harris.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Alan Porter.

T_3:19. A_39,568 (41,168).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.