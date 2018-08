Astros 8, Rockies 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 5 2 1 2 0 1 .252 Bregman 3b 4 2 2 2 1 0 .284 Altuve 2b 5 0 2 0 0 1 .328 Gurriel 1b 5 0 1 1 0 0 .299 Reddick rf 4 1 1 0 1 0 .261 M.Gonzalez ss 3 0 1 0 1 1 .237 Stassi c 3 1 0 0 1 1 .250 Kemp lf 4 1 1 1 0 0 .299 Cole p 2 0 0 0 0 2 .000 McHugh p 0 0 0 0 0 0 — a-Gattis ph 1 0 0 0 0 1 .234 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Rondon p 0 0 0 0 0 0 — c-Tucker ph 1 1 1 2 0 0 .162 Peacock p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 8 10 8 4 7

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 0 2 .287 Desmond 1b 4 0 1 0 0 1 .239 Arenado 3b 4 1 1 0 0 0 .309 C.Gonzalez rf 4 1 1 1 0 1 .277 Story ss 4 0 0 0 0 2 .290 Parra lf 4 0 1 1 0 3 .290 Hampson 2b 3 0 1 0 1 0 .222 Iannetta c 2 0 0 0 0 1 .224 1-Cuevas pr 0 0 0 0 0 0 .248 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Murphy ph 1 0 0 0 0 1 .271 Anderson p 2 0 0 0 0 1 .118 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — b-Tapia ph 1 0 0 0 0 1 .235 Wolters c 1 0 0 0 0 0 .154 Totals 34 2 6 2 1 13

Houston 200 000 000 6—8 10 1 Colorado 000 000 200 0—2 6 2

a-struck out for McHugh in the 8th. b-struck out for Ottavino in the 8th. c-tripled for Rondon in the 10th. d-struck out for Almonte in the 10th.

1-ran for Iannetta in the 8th.

E_Gurriel (3), Blackmon (1), Story (8). LOB_Houston 3, Colorado 4. 2B_Bregman (33), Blackmon (14), Arenado (22), C.Gonzalez (16). 3B_Tucker (1). HR_Bregman (21), off Anderson; Springer (17), off Davis. RBIs_Springer 2 (54), Bregman 2 (68), Gurriel (54), Kemp (19), Tucker 2 (3), C.Gonzalez (44), Parra (42).

Runners left in scoring position_Colorado 3 (Desmond, Arenado, C.Gonzalez). RISP_Houston 5 for 7; Colorado 2 for 6.

Runners moved up_Arenado. LIDP_Hampson. GIDP_Altuve, Reddick, Anderson, Wolters.

DP_Houston 3 (M.Gonzalez, Gurriel), (Springer, Gurriel), (M.Gonzalez, Altuve, Gurriel); Colorado 2 (Story, Hampson, Desmond), (Story, Desmond).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Cole 6 1-3 5 2 2 1 9 102 2.54 McHugh 2-3 0 0 0 0 0 1 0.94 Smith 1 0 0 0 0 2 17 3.90 Rondon, W, 2-2 1 0 0 0 0 1 15 1.49 Peacock 1 1 0 0 0 1 12 2.89 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 7 1-3 3 2 1 3 4 90 3.57 Ottavino 2-3 0 0 0 0 2 8 1.52 Davis, L, 0-3 1 1-3 4 5 5 1 1 26 4.61 Almonte 2-3 3 1 1 0 0 17 1.42

Inherited runners-scored_McHugh 1-0. HBP_Smith (Iannetta). PB_Stassi (6).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jerry Layne; Second, Jordan Baker; Third, Greg Gibson.

T_3:12. A_43,184 (50,398).

