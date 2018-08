Astros 9, Tigers 1

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 3 0 0 0 1 2 .216 Goodrum 2b 3 0 0 0 1 2 .250 Castellanos rf 4 1 2 0 0 1 .308 Adduci 1b 4 0 0 0 0 2 .150 Martinez dh 3 0 0 0 0 0 .231 a-Rodriguez ph-dh 1 0 0 0 0 0 .191 McCann c 3 0 1 1 1 1 .228 Candelario 3b 3 0 0 0 1 1 .224 Iglesias ss 4 0 0 0 0 0 .268 Reyes lf 3 0 0 0 0 1 .228 Totals 31 1 3 1 4 10

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 4 0 2 1 0 0 .251 Bregman 3b-ss 2 2 1 1 2 0 .288 Altuve 2b 3 1 1 0 0 0 .335 White 1b 1 1 1 2 0 0 .219 Gurriel 1b-3b 3 1 1 1 0 0 .306 Reddick rf 4 1 2 2 0 0 .261 Gattis dh 4 1 1 1 0 2 .242 Gonzalez ss-2b 3 0 1 1 0 0 .225 Kemp 2b 1 0 0 0 0 0 .304 Tucker lf 3 1 0 0 1 0 .154 Federowicz c 4 1 1 0 0 2 .200 Totals 32 9 11 9 3 4

Detroit 000 001 000—1 3 0 Houston 221 020 20x—9 11 1

a-grounded out for Martinez in the 8th.

E_Bregman (13). LOB_Detroit 7, Houston 3. 2B_McCann (10), Springer (18), Gurriel (23), Reddick (10). HR_Reddick (9), off Fulmer; Gattis (19), off Fulmer; White (2), off Farmer. RBIs_McCann (28), Springer (46), Bregman (64), Gurriel (50), Reddick 2 (29), Gattis (63), Gonzalez (37), White 2 (3). SB_Jones (8). SF_Gurriel.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Adduci, Candelario); Houston 2 (Altuve, Gattis). RISP_Detroit 0 for 3; Houston 4 for 8.

GIDP_Bregman.

DP_Detroit 1 (Candelario, Goodrum, Adduci).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, L, 3-9 4 2-3 10 7 7 2 2 88 4.50 Hardy 1 1-3 0 0 0 0 1 21 3.31 Farmer 1 1 2 2 1 0 19 4.79 Jimenez 1 0 0 0 0 1 15 2.79 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Cole, W, 10-2 5 2-3 3 1 1 4 8 107 2.52 Smith 1-3 0 0 0 0 0 7 4.26 Devenski 2 0 0 0 0 2 22 2.33 Perez 1 0 0 0 0 0 10 3.38

Inherited runners-scored_Smith 1-0.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Tom Woodring; Second, Ted Barrett; Third, Lance Barksdale.

T_2:42. A_40,405 (41,168).

