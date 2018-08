Athletics 6, Padres 2

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski rf 5 1 3 0 0 1 .288 Margot cf 4 1 1 0 1 1 .236 Hosmer 1b 4 0 0 1 0 1 .270 Myers lf 4 0 1 1 0 2 .275 Villanueva 3b 4 0 0 0 0 1 .226 Spangenberg 2b 3 0 2 0 1 1 .240 Pirela dh 3 0 0 0 1 0 .263 Galvis ss 3 0 0 0 1 0 .232 Hedges c 3 0 1 0 0 2 .181 a-Asuaje ph 1 0 1 0 0 0 .204 Totals 34 2 9 2 4 9

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 3 1 1 0 1 0 .252 Piscotty rf 3 1 0 0 1 0 .249 Lowrie 2b 3 1 2 3 1 0 .293 Davis dh 4 0 1 1 0 1 .235 Olson 1b 3 0 0 0 1 0 .238 Canha cf 3 1 1 1 0 0 .256 Chapman 3b 3 0 0 0 0 0 .247 Lucroy c 3 0 1 0 0 1 .259 Pinder lf 2 2 2 1 1 0 .250 Totals 27 6 8 6 5 2

San Diego 000 020 000—2 9 0 Oakland 000 005 10x—6 8 0

a-singled for Hedges in the 9th.

LOB_San Diego 9, Oakland 2. 2B_Myers (6), Lowrie (25). HR_Canha (11), off Richard; Pinder (8), off Cimber. RBIs_Hosmer (37), Myers (9), Lowrie 3 (59), Davis (56), Canha (32), Pinder (18). SB_Jankowski (13). CS_Margot (7).

Runners left in scoring position_San Diego 4 (Myers 3, Villanueva). RISP_San Diego 2 for 9; Oakland 2 for 3.

Runners moved up_Hosmer. LIDP_Pirela. GIDP_Piscotty, Davis, Olson 2, Canha.

DP_San Diego 5 (Villanueva, Spangenberg, Hosmer), (Villanueva, Hosmer), (Villanueva, Galvis, Hosmer), (Villanueva, Hosmer), (Spangenberg, Hosmer); Oakland 1 (Olson).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Richard, L, 7-8 6 6 5 5 5 2 83 4.46 Cimber 1 1 1 1 0 0 14 3.43 Brewer 1 1 0 0 0 0 11 0.00 Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt 4 2-3 7 2 2 3 6 88 3.00 Pagan, W, 2-0 1 1-3 1 0 0 0 1 18 2.75 Buchter, H, 7 1 0 0 0 0 1 17 2.57 Trivino 1 0 0 0 1 0 21 1.51 Treinen 1 1 0 0 0 1 14 0.86

Inherited runners-scored_Pagan 1-0. WP_Bassitt.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Rob Drake; Second, Chad Whitson; Third, Mike Winters.

T_2:39. A_29,925 (46,765).

