Atlanta United-Impact, Sums

By The Associated Press

Atlanta 1 1—2 Montreal 0 1—1

First half_1, Atlanta, Martinez, 23 (Villalba), 31st minute.

Second half_2, Atlanta, Martinez, 24, 57th. 3, Montreal, Piatti, 11 (Silva), 87th.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan; Montreal, Evan Bush.

Yellow Cards_Escobar, Atlanta, 23rd; Parkhurst, Atlanta, 77th.

Referee_Hilario Grajeda. Assistant Referees_Jonathan Johnson, TJ Zablocki. 4th Official_Timothy Ford.

A_19,064 (20,801)

___

Lineups

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar, Leandro Gonzalez Pirez, Jeff Larentowicz, Michael Parkhurst; Miguel Almiron, Julian Gressel, Chris McCann, Eric Remedi; Josef Martinez (Brandon Vazquez, 83rd), Hector Villalba (Kevin Kratz, 92nd).

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Rod Fanni, Jukka Raitala (Michael Petrasso, 84th), Alejandro Silva; Ken Krolicki (Jeisson Vargas, 88th), Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider (Mathieu Choiniere, 65th); Matteo Mancosu.

