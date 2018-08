ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through June 30 1. Rafael Nadal $5,975,970 2. Roger Federer $4,717,464 3. Alexander Zverev $3,828,239 4. Marin Cilic $3,135,031 5. Juan Martin del Potro $3,036,500 6. Dominic Thiem $2,927,601 7. John Isner $2,216,848 8. Borna Coric $1,455,464 9. Diego Schwartzman $1,450,803 10. Kevin Anderson $1,416,675 11. Kyle Edmund $1,367,661 12. Grigor Dimitrov $1,364,440 13. Novak Djokovic $1,360,180 14. Pablo Carreno Busta $1,333,298 15. Roberto Bautista Agut $1,297,894 16. Chung Hyeon $1,237,649 17. Kei Nishikori $1,187,339 18. Fabio Fognini $1,080,799 19. David Goffin $1,066,743 20. Fernando Verdasco $993,668 21. Pierre-Hugues Herbert $993,320 22. Karen Khachanov $990,048 23. Marco Cecchinato $960,301 24. Lucas Pouille $927,808 25. Denis Shapovalov $873,734 26. Feliciano Lopez $846,984 27. Milos Raonic $833,646 28. Richard Gasquet $811,386 29. Stefanos Tsitsipas $807,696 30. Oliver Marach $768,789 30. Mate Pavic $768,789 32. Damir Dzumhur $766,326 33. Mike Bryan $734,993 34. Mischa Zverev $732,717 35. Bob Bryan $717,176 36. Philipp Kohlschreiber $715,454 37. Tomas Berdych $711,846 38. Gael Monfils $703,433 39. Albert Ramos-Vinolas $696,039 40. Sam Querrey $695,655 41. Pablo Cuevas $676,875 42. Jan-Lennard Struff $664,855 43. Andreas Seppi $657,132 44. Jack Sock $654,434 45. Steve Johnson $652,724 46. Jeremy Chardy $642,590 47. Joao Sousa $642,101 48. Nick Kyrgios $636,206 49. Nicolas Mahut $625,267 50. Tennys Sandgren $619,790

