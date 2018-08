Belgium-England Sums

By The Associated Press

St. Petersburg, Russia

England 0 0—0 Belgium 1 1—2

First half_1, Belgium, Thomas Meunier, 4th minute.

Second half_2, Belgium, Eden Hazard, 82nd.

Shots_Belgium 12, England 15.

Shots On Goal_Belgium 4, England 5.

Yellow Cards_Belgium, Axel Witsel, 90th. England, John Stones, 52nd; Harry Maguire, 77th.

Offsides_Belgium 1, England 0.

Fouls Committed_Belgium 11, England 4.

Corner Kicks_Belgium 4, England 5.

Referee_Alireza Faghani, Iran. Assistant Referees_Reza Sokhandan, Iran; Mohammad Reza Mansouri, Iran; Mark Geiger, United States. 4th Official_Malang Diedhiou, Senegal.

A_64,406.

Lineups

Belgium: Thibaut Courtois; Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Youri Tielemans (Mousa Dembele, 79th), Nacer Chadli (Thomas Vermaelen, 39th), Thomas Meunier; Eden Hazard, Kevin De Bruyne; Romelu Lukaku (Dries Mertens, 60th).

England: Jordan Pickford; John Stones, Harry Maguire, Phil Jones; Eric Dier; Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek (Dele Alli, 84th), Danny Rose (Jesse Lingard, 46th), Kieran Trippier; Raheem Sterling (Marcus Rashford, 46th), Harry Kane.

