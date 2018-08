Blue Jays 5, Orioles 4

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Beckham ss 4 0 0 0 0 2 .209 Rickard cf 5 0 0 0 0 1 .193 Schoop 2b 5 2 2 1 0 2 .231 Valencia rf 4 0 1 0 0 3 .250 Trumbo dh 3 1 2 0 1 0 .252 Nunez 3b 4 1 1 1 0 1 .170 Mancini 1b 4 0 1 0 0 2 .218 Joseph c 4 0 1 0 0 3 .211 Peterson lf 4 0 1 1 0 1 .196 Totals 37 4 9 3 1 15

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 4 1 0 0 0 1 .230 Grichuk cf 4 1 2 2 0 0 .213 Smoak 1b 4 0 1 0 0 1 .243 1-Travis pr-2b 0 1 0 0 0 0 .240 Morales dh 3 1 2 0 1 0 .245 Solarte 3b-1b 4 1 2 3 0 0 .239 Martin c 4 0 0 0 0 1 .181 Smith Jr. lf 2 0 1 0 0 0 .300 a-Hernandez ph-lf 1 0 0 0 0 1 .252 Diaz ss-3b 3 0 0 0 0 0 .254 Gurriel Jr. 2b-ss 3 0 2 0 0 0 .281 Totals 32 5 10 5 1 4

Baltimore 000 011 020—4 9 0 Toronto 000 100 04x—5 10 1

a-struck out for Smith Jr. in the 7th.

1-ran for Smoak in the 8th.

E_Gurriel Jr. (7). LOB_Baltimore 8, Toronto 4. 2B_Valencia (8), Trumbo (12), Nunez (3), Joseph (11), Grichuk (13), Solarte (19). HR_Schoop (12), off Biagini; Grichuk (13), off Brach; Solarte (17), off Scott. RBIs_Schoop (27), Nunez (3), Peterson (20), Grichuk 2 (32), Solarte 3 (51).

Advertisement

Runners left in scoring position_Baltimore 6 (Beckham 2, Nunez, Mancini 2, Joseph); Toronto 2 (Solarte, Martin). RISP_Baltimore 2 for 12; Toronto 1 for 4.

Runners moved up_Trumbo, Smoak, Morales. GIDP_Martin, Diaz.

DP_Baltimore 2 (Beckham, Schoop, Mancini), (Schoop, Mancini).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Cashner 5 2-3 6 1 1 1 2 79 4.40 Fry, H, 2 2-3 0 0 0 0 0 6 1.69 Givens, H, 14 2-3 0 0 0 0 1 8 4.50 Brach, H, 3 2-3 3 3 3 0 0 19 4.97 Scott, L, 1-2, BS, 3-3 1-3 1 1 1 0 1 10 6.67 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Happ 5 4 1 1 0 9 102 4.18 Biagini 1 2 1 1 0 0 17 5.73 Petricka 1 1 0 0 0 3 16 3.20 Axford, W, 4-1 1 2 2 1 1 2 28 4.05 Clippard, S, 7-13 1 0 0 0 0 1 12 3.61

Inherited runners-scored_Fry 2-0, Scott 1-1. HBP_Clippard (Beckham).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Marty Foster; Second, Doug Eddings; Third, Joe West.

T_2:54. A_39,021 (53,506).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.