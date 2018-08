Blue Jays 6, Braves 2

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 2 0 0 0 1 1 .244 a-Hernandez ph-lf 2 0 0 0 0 0 .256 Solarte 3b 4 0 1 0 0 0 .250 1-Gurriel Jr. pr-ss 1 1 0 0 0 0 .226 Smoak 1b 4 1 1 1 1 2 .241 Grichuk rf 4 1 1 0 1 0 .204 Martin c 4 1 1 1 0 1 .173 Pillar cf 4 1 1 1 0 0 .243 Diaz ss-3b 4 1 1 2 0 0 .240 Travis 2b 4 0 1 1 0 1 .229 Stroman p 3 0 1 0 0 1 .333 c-Morales ph 0 0 0 0 1 0 .243 Loup p 0 0 0 0 0 0 — Oh p 0 0 0 0 0 0 — Clippard p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 6 8 6 4 6

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 4 0 0 0 0 1 .244 Albies 2b 4 2 3 0 0 0 .285 Freeman 1b 3 0 0 0 1 2 .312 Markakis rf 4 0 2 0 0 1 .324 Suzuki c 4 0 1 2 0 0 .275 Camargo 3b 4 0 0 0 0 2 .248 Acuna lf 4 0 0 0 0 2 .261 Swanson ss 3 0 1 0 1 0 .247 Teheran p 2 0 1 0 0 0 .174 Biddle p 0 0 0 0 0 0 1.000 b-Flaherty ph 1 0 0 0 0 0 .248 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Carle p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Culberson ph 1 0 0 0 0 1 .269 Totals 34 2 8 2 2 9

Toronto 001 000 050—6 8 0 Atlanta 000 001 010—2 8 3

a-grounded out for Granderson in the 7th. b-grounded out for Biddle in the 7th. c-pinch hit for Stroman in the 8th. d-struck out for Carle in the 9th.

1-ran for Solarte in the 8th.

E_Freeman (5), Camargo (4), Swanson (6). LOB_Toronto 7, Atlanta 7. 2B_Diaz (11), Travis (6), Markakis (28). HR_Smoak (13), off Teheran. RBIs_Smoak (46), Martin (17), Pillar (33), Diaz 2 (22), Travis (19), Suzuki 2 (31). SB_Grichuk (3), Albies (9).

Advertisement

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Granderson, Grichuk, Martin); Atlanta 3 (Inciarte 2, Camargo). RISP_Toronto 5 for 10; Atlanta 1 for 7.

Runners moved up_Markakis, Flaherty, Suzuki. GIDP_Hernandez, Suzuki.

DP_Toronto 1 (Solarte, Smoak); Atlanta 1 (Swanson, Albies, Freeman).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 2-6 7 6 1 1 2 5 93 5.90 Loup 1-3 2 1 1 0 1 11 4.11 Oh 2-3 0 0 0 0 1 6 2.95 Clippard 1 0 0 0 0 2 16 3.09 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran 6 2-3 3 1 1 3 5 107 4.26 Biddle 1-3 0 0 0 0 0 6 2.41 Minter, L, 3-2 1-3 3 4 3 0 0 25 3.38 Carle 1 2-3 2 1 1 1 1 22 2.83

Inherited runners-scored_Oh 2-1, Carle 2-2.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Gary Cederstrom; Second, Sean Barber; Third, Eric Cooper.

T_2:58. A_31,747 (41,149).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.