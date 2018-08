Blue Jays 7, White Sox 4

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Grichuk cf 5 0 1 0 0 2 .218 Gurriel Jr. 2b 5 0 3 2 0 0 .322 Martin 3b 0 0 0 0 0 0 .182 Smoak 1b 4 0 1 0 0 1 .252 Hernandez lf 4 1 1 1 0 0 .243 Morales dh 3 1 0 0 0 0 .257 Diaz ss 4 2 2 1 0 1 .254 Drury 3b-2b 3 2 1 2 0 1 .186 Smith Jr. rf 2 0 0 0 0 0 .261 a-Solarte ph 1 0 0 0 0 0 .233 Granderson rf 1 0 0 0 0 0 .233 Maile c 3 1 1 1 1 1 .247 Totals 35 7 10 7 1 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 5 0 0 0 0 2 .241 L.Garcia lf 4 1 1 0 0 0 .285 Abreu 1b 4 0 0 0 0 3 .258 A.Garcia rf 3 0 0 0 1 2 .277 Davidson dh 4 0 2 1 0 0 .221 Moncada 2b 4 1 1 0 0 0 .228 Engel cf 3 0 1 0 0 0 .221 b-Palka ph 1 1 1 1 0 0 .242 Sanchez 3b 3 0 0 0 0 1 .247 Narvaez c 4 1 3 2 0 0 .290 Totals 35 4 9 4 1 8

Toronto 000 010 015—7 10 0 Chicago 000 011 101—4 9 0

a-flied out for Smith Jr. in the 8th. b-homered for Engel in the 9th.

LOB_Toronto 4, Chicago 6. 2B_Diaz (13), Drury (3), Maile (8), Davidson (16). 3B_Narvaez (1). HR_Diaz (10), off Rodon; Hernandez (16), off Fry; Narvaez (4), off Santos; Palka (15), off Tepera. RBIs_Gurriel Jr. 2 (22), Hernandez (41), Diaz (28), Drury 2 (9), Maile (24), Davidson (40), Narvaez 2 (19), Palka (38). SB_L.Garcia (11). CS_Grichuk (1). S_Sanchez.

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Smoak, Morales); Chicago 5 (Anderson 2, L.Garcia, Engel 2). RISP_Toronto 4 for 10; Chicago 1 for 11.

Runners moved up_Hernandez, Granderson, Moncada, Narvaez, Engel.

DP_Chicago 1 (Narvaez, Moncada).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Borucki 6 6 2 2 1 5 103 2.83 Santos, W, 1-1 2 1 1 1 0 3 32 8.03 Tepera 1 2 1 1 0 0 21 3.71 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon 7 2-3 5 2 2 1 6 116 3.24 Avilan, H, 8 1-3 0 0 0 0 0 4 3.90 Fry, L, 0-2, BS, 1-2 0 2 3 3 0 0 8 4.50 Gomez 1 3 2 2 0 0 17 6.75

Fry pitched to 3 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Avilan 2-0, Gomez 2-2. HBP_Rodon (Drury), Fry (Morales).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Fieldin Culbreth; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.

T_2:57. A_23,836 (40,615).

