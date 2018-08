Braves 4, Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor ss 4 1 1 0 0 1 .260 Machado 3b 4 0 1 1 0 1 .314 Kemp lf 4 0 0 0 0 0 .303 Hernandez cf 3 0 0 0 0 0 .218 Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — Muncy 1b 2 0 0 0 0 2 .261 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Pederson cf 1 0 0 0 0 0 .264 Grandal c 3 0 0 0 0 0 .258 Puig rf 2 0 0 0 1 2 .265 Forsythe 2b 3 0 0 0 0 0 .207 Stripling p 1 0 0 0 0 1 .074 Bellinger 1b 2 0 0 0 0 1 .240 Totals 29 1 2 1 1 8

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna lf 3 0 0 0 1 1 .256 Albies 2b 4 1 1 0 0 1 .282 Freeman 1b 3 1 1 0 1 2 .313 Markakis rf 4 2 3 3 0 0 .320 Suzuki c 4 0 1 1 0 0 .265 Camargo 3b 4 0 0 0 0 2 .253 Inciarte cf 4 0 2 0 0 0 .247 Swanson ss 3 0 0 0 0 1 .247 Newcomb p 3 0 0 0 0 2 .061 Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 4 8 4 2 9

Los Angeles 000 000 001—1 2 0 Atlanta 202 000 00x—4 8 0

LOB_Los Angeles 2, Atlanta 6. 2B_Markakis (32), Suzuki (16), Inciarte (16). HR_Markakis (11), off Stripling. RBIs_Machado (69), Markakis 3 (65), Suzuki (33). SB_Acuna (5).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Kemp); Atlanta 4 (Albies 2, Camargo, Inciarte). RISP_Los Angeles 1 for 2; Atlanta 1 for 8.

Advertisement

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, L, 8-3 4 7 4 4 1 5 88 2.68 Hudson 2 0 0 0 0 2 25 4.20 Goeddel 2 1 0 0 1 2 36 2.36 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb, W, 10-5 8 2-3 1 1 1 1 8 134 3.23 Winkler 1-3 1 0 0 0 0 5 2.98

Inherited runners-scored_Winkler 1-1. PB_Grandal (6).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Marvin Hudson; Second, Quinn Wolcott; Third, Jeff Kellogg.

T_2:47. A_40,303 (41,149).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.