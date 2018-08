Braves 8, Nationals 5

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna lf 4 3 3 1 1 0 .260 Albies 2b 1 1 1 1 0 0 .283 a-Culberson ph-2b 4 2 2 1 0 1 .266 Freeman 1b 5 1 2 3 0 1 .316 Markakis rf 4 0 1 1 0 0 .323 Suzuki c 5 1 1 0 0 1 .268 Camargo 3b 4 0 2 1 1 0 .252 Inciarte cf 4 0 0 0 1 0 .238 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .251 Sanchez p 3 0 0 0 0 2 .000 Biddle p 1 0 0 0 0 0 .500 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 8 12 8 4 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 3 1 0 0 2 1 .316 Turner ss 4 1 1 1 0 1 .267 Harper cf 4 0 1 0 0 2 .215 Rendon 3b 4 1 1 0 0 2 .285 Soto lf 3 1 1 2 1 0 .302 Adams 1b 4 1 1 1 0 1 .287 Murphy 2b 4 0 1 0 0 1 .253 Wieters c 4 0 1 0 0 1 .207 Strasburg p 2 0 1 0 0 0 .148 Miller p 0 0 0 0 0 0 — b-Zimmerman ph 1 0 0 0 0 0 .216 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 Kelley p 0 0 0 0 0 0 .000 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — c-Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .239 Totals 34 5 8 4 3 10

Atlanta 200 131 010—8 12 0 Washington 101 010 020—5 8 0

a-struck out for Albies in the 3rd. b-grounded out for Miller in the 6th. c-struck out for Kintzler in the 9th.

LOB_Atlanta 8, Washington 6. 2B_Acuna (12), Albies (30), Freeman (26), Suzuki (15), Camargo (12), Wieters (2). HR_Culberson (5), off Miller; Acuna (8), off Kelley; Adams (16), off Sanchez; Turner (12), off Sanchez; Soto (10), off Biddle. RBIs_Acuna (20), Albies (56), Freeman 3 (64), Markakis (62), Camargo (40), Culberson (22), Turner (40), Soto 2 (30), Adams (40). SB_Acuna 2 (4), Albies (10), Swanson (4), Eaton (3), Harper (7). SF_Markakis. S_Turner.

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Freeman, Swanson 2, Sanchez 2); Washington 3 (Harper 2, Adams). RISP_Atlanta 4 for 13; Washington 2 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Freeman, Inciarte, Suzuki.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, W, 5-2 6 6 3 3 3 8 112 2.76 Biddle 2 2 2 2 0 1 26 2.68 Minter, S, 5-5 1 0 0 0 0 1 10 3.12 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, L, 6-7 4 2-3 8 6 6 2 6 98 3.90 Miller 1 1-3 1 1 1 1 0 17 3.72 Grace 1 1 0 0 1 0 14 2.72 Kelley 1 2 1 1 0 0 16 2.76 Kintzler 1 0 0 0 0 0 7 3.72

Inherited runners-scored_Miller 1-0. WP_Grace.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, CB Bucknor; Second, Chris Conroy; Third, Brian O’Nora.

T_2:57. A_41,008 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.