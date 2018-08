Brazil-Mexico Sums

By The Associated Press

Samara, Russia

Mexico 0 0—0 Brazil 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Brazil, Neymar, 51st minute; 2, Brazil, Roberto Firmino, 88th.

Shots_Brazil 21, Mexico 13.

Shots On Goal_Brazil 10, Mexico 1.

Yellow Cards_Brazil, Filipe Luis, 43rd; Casemiro, 59th. Mexico, Edson Alvarez, 38th; Hector Herrera, 55th; Carlos Salcedo, 77th; Andres Guardado, 90th.

Offsides_Brazil 0, Mexico 2.

Fouls Committed_Brazil 6, Mexico 18.

Corner Kicks_Brazil 8, Mexico 7.

Referee_Gianluca Rocchi, Italy. Assistant Referees_Elenito Di Liberatore, Italy; Mauro Tonolini, Italy; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Antonio Mateu Lahoz, Spain.

A_41,790.

Lineups

Brazil: Alisson, Cassio, Ederson; Danilo, Fagner, Filipe Luis, Pedro Geromel, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva; Renato Augusto, Casemiro, Philippe Coutinho (Roberto Firmino, 86th), Fernandinho, Fred, Paulinho (Fernandinho, 80th), Willian (Marquinhos, 90th); Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Taison.

Mexico: Jose de Jesus Corona, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera; Edson Alvarez (Jonathan Dos Santos, 55th), Hugo Ayala, Hector Herrera, Rafael Marquez (Miguel Layun, 46th), Carlos Salcedo; Javier Aquino, Jesus Corona, Jonathan Dos Santos, Jesus Gallardo, Andres Guardado, Erick Gutierrez, Miguel Layun, Giovani dos Santos; Marco Fabian, Javier Hernandez (Raul Jimenez, 60th), Raul Jimenez, Hirving Lozano, Oribe Peralta, Carlos Vela.

