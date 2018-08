Brewers 6, Twins 5, 10 innings,

By The Associated Press

Minnesota Milwaukee ab r h bi ab r h bi Mauer 1b 5 0 1 0 B.Mller ss 5 2 3 2 E.Rsrio lf 5 1 1 0 Thames rf 4 0 2 0 B.Dzier 2b 5 1 1 1 Aguilar 1b 4 0 2 1 Grssman rf 5 1 2 4 T.Shaw 3b 4 0 0 1 Littell p 0 0 0 0 Braun lf 5 0 1 0 J.Plnco ss 4 0 0 0 Orf 2b 4 0 0 0 Astdllo 3b 4 0 2 0 Pina c 5 2 2 1 Rodney p 0 0 0 0 Broxton cf 4 1 1 0 Cave cf 0 0 0 0 Suter p 1 0 1 0 Kepler cf-rf 4 0 2 0 Villar ph 1 1 1 0 B.Wlson c 4 0 0 0 Ta.Wllm p 1 0 1 0 Gibson p 2 2 2 0 Jnnings p 0 0 0 0 Mrrison ph 1 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 Ad.Reed p 0 0 0 0 Sogard ph 1 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Duke p 0 0 0 0 H.Perez ph 1 0 0 0 Hldnbrg p 0 0 0 0 E.Escbr ph-3b 1 0 0 0 Totals 40 5 11 5 Totals 40 6 14 5

Minnesota 001 040 000 0—5 Milwaukee 100 030 001 1—6

E_B.Miller 2 (5), Mauer (2), Astudillo (1). DP_Minnesota 1. LOB_Minnesota 5, Milwaukee 12. 2B_Mauer (12), Broxton (1). HR_Grossman (4), Pina (6). SF_T.Shaw (2).

IP H R ER BB SO Minnesota Gibson 5 8 4 3 2 3 Reed H,9 2-3 1 0 0 0 2 Rogers H,4 1-3 0 0 0 0 0 Duke H,11 2-3 1 0 0 0 1 Hildenberger H,11 1 1-3 0 0 0 0 2 Rodney BS,5 1 3 1 1 0 0 Littell L,0-2 1-3 1 1 1 2 0 Milwaukee Suter 5 9 5 5 0 5 Williams 1 1 0 0 0 0 Jennings 2 1 0 0 0 2 Barnes 1 0 0 0 0 0 Knebel W,2-0 1 0 0 0 0 2

Jennings pitched to 1 batter in the 9th

HBP_by Littell (Orf).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Marty Foster; Second, Joe West; Third, Mark Ripperger.

T_3:28. A_31,353 (41,900).

