Brewers 7, Giants 1

Milwaukee San Francisco ab r h bi ab r h bi Yelich rf-lf 5 1 2 3 McCtchn rf 3 0 0 0 Cain cf 5 1 4 0 Duggar cf 3 0 1 0 Mstakas 3b 5 0 1 0 B.Crwfr ss 3 0 0 0 Aguilar 1b 5 0 1 1 Lngoria 3b 4 0 1 0 T.Shaw 2b 4 0 0 0 Sndoval 1b 4 0 1 0 Thames lf 4 3 2 0 Hanson 2b 3 0 0 0 Ta.Wllm p 0 0 0 0 G.Hrnan lf 3 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 Hundley c 3 1 1 1 Kratz c 4 1 2 1 Cueto p 1 0 0 0 O.Arcia ss 3 1 2 1 Blach p 1 0 0 0 Chacin p 1 0 0 0 Black p 0 0 0 0 H.Perez ph-rf 0 0 0 0 Pence ph 1 0 0 0 Mlancon p 0 0 0 0 Totals 36 7 14 6 Totals 29 1 4 1

Milwaukee 030 120 010—7 San Francisco 000 001 000—1

E_Sandoval (4). DP_San Francisco 2. LOB_Milwaukee 6, San Francisco 4. 2B_Thames (9), Longoria (17), Sandoval (10). HR_Yelich (15), Hundley (9). SB_Thames (6). CS_O.Arcia (3), McCutchen (5). S_Chacin 2 (5).

IP H R ER BB SO Milwaukee Chacin W,10-3 7 3 1 1 1 6 Williams 1 0 0 0 0 1 Jennings 1 1 0 0 0 1 San Francisco Cueto L,3-2 4 8 4 4 0 0 Blach 3 1-3 5 3 2 1 2 Black 2-3 0 0 0 1 2 Melancon 1 1 0 0 0 1

HBP_by Chacin (McCutchen), by Jennings (Crawford). WP_Black.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Sam Holbrook.

T_2:34. A_40,735 (41,915).

