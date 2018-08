British Open Champions

By The Associated Press

(x-won playoff)

2017 — Jordan Spieth

2016 — Henrik Stenson

2015 — x-Zach Johnson

2014 — Rory McIlroy

2013 — Phil Mickelson

2012 — Ernie Els

2011 — Darren Clarke

2010 — Louis Oosthuizen

2009 — x-Stewart Cink

2008 — Padraig Harrington

2007 — x-Padraig Harrington

2006 — Tiger Woods

2005 — Tiger Woods

2004 — x-Todd Hamilton

2003 — Ben Curtis

2002 — x-Ernie Els

2001 — David Duval

2000 — Tiger Woods

1999 — x-Paul Lawrie

1998 — x-Mark O’Meara

1997 — Justin Leonard

1996 — Tom Lehman

1995 — x-John Daly

1994 — Nick Price

1993 — Greg Norman

1992 — Nick Faldo

1991 — Ian Baker-Finch

1990 — Nick Faldo

1989 — x-Mark Calcavecchia

1988 — Seve Ballesteros

1987 — Nick Faldo

1986 — Greg Norman

1985 — Sandy Lyle

1984 — Seve Ballesteros

1983 — Tom Watson

1982 — Tom Watson

1981 — Bill Rogers

1980 — Tom Watson

1979 — Seve Ballesteros

1978 — Jack Nicklaus

1977 — Tom Watson

1976 — Johnny Miller

1975 — x-Tom Watson

1974 — Gary Player

1973 — Tom Weiskopf

1972 — Lee Trevino

1971 — Lee Trevino

1970 — x-Jack Nicklaus

1969 — Tony Jacklin

1968 — Gary Player

1967 — Roberto DeVicenzo

1966 — Jack Nicklaus

1965 — Peter Thomson

1964 — Tony Lema

1963 — x-Bob Charles

1962 — Arnold Palmer

1961 — Arnold Palmer

1960 — Kel Nagle

1959 — Gary Player

1958 — x-Peter Thomson

1957 — Bobby Locke

1956 — Peter Thomson

1955 — Peter Thomson

1954 — Peter Thomson

1953 — Ben Hogan

1952 — Bobby Locke

1951 — Max Faulkner

1950 — Bobby Locke

1949 — x-Bobby Locke

1948 — Henry Cotton

1947 — Fred Daly

1946 — Sam Snead

1940-1945 — No championship played

1939 — Richard Burton

1938 — R.A. Whitcombe

1937 — Henry Cotton

1936 — Alfred Padgham

1935 — Alfred Perry

1934 — Henry Cotton

1933 — x-Denny Shute

1932 — Gene Sarazen

1931 — Tommy Armour

1930 — Robert Jones

1929 — Walter Hagen

1928 — Walter Hagen

1927 — Robert Jones

1926 — Robert Jones

1925 — James Barnes

1924 — Walter Hagen

1923 — Arthur Havers

1922 — Walter Hagen

1921 — x-Jock Hutchison

1920 — George Duncan

1915-1919 — No championship played

1914 — Harry Vardon

1913 — John Henry Taylor

1912 — Ted Ray

1911 — x-Harry Vardon

1910 — James Braid

1909 — John Henry Taylor

1908 — James Braid

1907 — Arnaud Massy

1906 — James Braid

1905 — James Braid

1904 — Jack White

1903 — Harry Vardon

1902 — Alexander Herd

1901 — James Braid

1900 — John Henry Taylor

1899 — Harry Vardon

1898 — Harry Vardon

1897 — Harold H. Hilton

1896 — x-Harry Vardon

1895 — John Henry Taylor

1894 — John Henry Taylor

1893 — William Auchterlonie

1892 — Harold H. Hilton

1891 — Hugh Kirkaldy

1890 — John Ball

1889 — x-Willie Park, Jr.

1888 — Jack Burns

1887 — Willie Park, Jr.

1886 — David Brown

1885 — Bob Martin

1884 — Jack Simpson

1883 — x-Willie Fernie

1882 — Robert Ferguson

1881 — Robert Ferguson

1880 — Robert Ferguson

1879 — Jamie Anderson

1878 — Jamie Anderson

1877 — Jamie Anderson

1876 — Robert Martin

1875 — Willie Park

1874 — Mungo Park

1873 — Tom Kidd

1872 — Tom Morris, Jr.

1871 — No championship played

1870 — Tom Morris, Jr.

1869 — Tom Morris, Jr.

1868 — Tom Morris, Jr.

1867 — Tom Morris, Sr.

1866 — Willie Park

1865 — Andrew Strath

1864 — Tom Morris, Sr.

1863 — Willie Park

1862 — Tom Morris, Sr.

1861 — Tom Morris, Sr.

1860 — Willie Park

