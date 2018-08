British Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Royal & Ancient Golf Club Carnoustie, Scotland Purse: $10.5 million Yardage: 7,402; Par: 71 Final a-amateur Francesco Molinari (600), $1,890,000 70-72-65-69—276 Kevin Kisner (203), $694,250 66-70-68-74—278 Rory McIlroy (203), $694,250 69-69-70-70—278 Justin Rose (203), $694,250 72-73-64-69—278 Xander Schauffele (203), $694,250 71-66-67-74—278 Kevin Chappell (101), $327,000 70-69-67-73—279 Eddie Pepperell, $327,000 71-70-71-67—279 Tiger Woods (101), $327,000 71-71-66-71—279 Tony Finau (82), $219,000 67-71-71-71—280 Matt Kuchar (82), $219,000 70-68-70-72—280 Jordan Spieth (82), $219,000 72-67-65-76—280 Patrick Cantlay (65), $154,500 70-71-70-70—281 Tommy Fleetwood (65), $154,500 72-65-71-73—281 Ryan Moore (65), $154,500 68-73-69-71—281 Thorbjørn Olesen, $154,500 70-70-70-71—281 Webb Simpson (65), $154,500 70-71-67-73—281 Jason Day (51), $109,714 71-71-72-68—282 Charley Hoffman (51), $109,714 71-70-68-73—282 Zach Johnson (51), $109,714 69-67-72-74—282 Alex Noren (51), $109,714 70-71-67-74—282 Pat Perez (51), $109,714 69-68-74-71—282 Erik van Rooyen, $109,714 67-71-71-73—282 Adam Scott (51), $109,714 71-70-68-73—282 Stewart Cink (39), $84,000 72-70-71-70—283 Bernhard Langer (39), $84,000 73-71-68-71—283 Phil Mickelson (39), $84,000 73-69-70-71—283 Danny Willett, $84,000 69-71-70-73—283 Austin Cook (30), $67,143 72-70-67-75—284 Rickie Fowler (30), $67,143 70-69-73-72—284 Louis Oosthuizen (30), $67,143 72-70-69-73—284 Thomas Pieters (30), $67,143 70-73-70-71—284 Patrick Reed (30), $67,143 75-70-68-71—284 Julian Suri, $67,143 74-69-70-71—284 Chris Wood, $67,143 70-74-66-74—284 Adam Hadwin (22), $53,750 73-70-71-71—285 Michael Kim (22), $53,750 73-69-69-74—285 Satoshi Kodaira (22), $53,750 72-71-68-74—285 Henrik Stenson (22), $53,750 70-75-71-69—285 Cameron Davis, $41,375 71-72-73-70—286 Ross Fisher (15), $41,375 75-70-68-73—286 Ryan Fox, $41,375 74-71-71-70—286 Masahiro Kawamura, $41,375 77-67-71-71—286 Brooks Koepka (15), $41,375 72-69-75-70—286 HaoTong Li, $41,375 71-72-67-76—286 Luke List (15), $41,375 70-70-77-69—286 Kyle Stanley (15), $41,375 72-69-69-76—286 Sean Crocker, $31,000 71-71-69-76—287 Tom Lewis, $31,000 75-70-68-74—287 Yusaku Miyazato, $31,000 71-74-65-77—287 Brendan Steele (10), $31,000 68-76-73-70—287 Byeong Hun An (7), $27,161 73-71-66-78—288 Paul Casey (7), $27,161 73-71-72-72—288 Bryson DeChambeau (7), $27,161 75-70-73-70—288 Jason Dufner (7), $27,161 75-70-68-75—288 Tyrrell Hatton (7), $27,161 74-71-72-71—288 Lucas Herbert, $27,161 73-69-69-77—288 Yuta Ikeda, $27,161 70-73-71-74—288 Kevin Na (7), $27,161 70-73-73-72—288 Shubhankar Sharma, $27,161 73-71-71-73—288 Marc Leishman (6), $25,800 72-72-69-76—289 Gavin Kyle Green, $25,317 72-73-71-74—290 Marcus Kinhult, $25,317 74-69-71-76—290 Shaun Norris, $25,317 74-68-69-79—290 Brett Rumford, $25,317 74-70-72-74—290 Brandon Stone, $25,317 68-72-73-77—290 Lee Westwood, $25,317 72-72-69-77—290 Paul Dunne, $24,250 71-73-73-74—291 Rhys Enoch, $24,250 74-71-70-76—291 Sung Kang (3), $24,250 69-72-72-78—291 Si Woo Kim (3), $24,250 71-72-75-73—291 Zander Lombard, $24,250 67-71-71-82—291 Matthew Southgate, $24,250 69-72-73-77—291 Gary Woodland (3), $24,250 71-72-72-76—291 Rafa Cabrera Bello (3), $23,675 74-70-76-72—292 Kiradech Aphibarnrat, $23,488 74-71-74-74—293 Beau Hossler (3), $23,488 73-70-77-73—293 a-Sam Locke 72-73-70-78—293 Cameron Smith (2), $23,300 73-71-73-77—294 Keegan Bradley (2), $23,175 74-71-73-77—295

