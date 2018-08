British Open Tee Times

By The Associated Press

At Carnoustie Golf Links Carnoustie, Scotland Purse: $10.5 million Yardage: 7,402 yards; Par: 71 All Times EDT (a-amateur)

Thursday-Friday

1:35 a.m.-6:36 a.m. — Sandy Lyle, Scotland; Martin Kaymer, Germany; Andy Sullivan, England.

1:46 a.m.-6:47 a.m. — Erik Van Rooyen, South Africa; Brady Schnell, United States; Matthew Southgate, England.

1:57 a.m.-6:58 a.m. — Danny Willett, England; Emiliano Grillo, Argentina; Luke List, United States.

2:08 a.m.-7:09 a.m. — Mark Calcavecchia, United States; Danthai Boonma, Thailand; Shaun Norris, South Africa.

2:19 a.m.-7:20 a.m. — Kevin Chappell, United States; Oliver Wilson, England; Eddie Pepperell, England.

2:30 a.m.-7:31 a.m. — Ross Fisher, England; Paul Dunne, Ireland; Austin Cook, United States.

2:41 a.m.-7:42 a.m. — Tyrrell Hatton, England; Patrick Cantlay, United States; Shane Lowry, Ireland.

2:52 a.m.-7:53 a.m. — Thomas Pieters, Belgium; Kevin Kisner, United States; Marcus Kinhult, Sweden.

3:03 a.m.-8:04 a.m. — Phil Mickelson, United States; Satoshi Kodaira, Japan; Rafa Cabrera Bello, Spain.

3:14 a.m.-8:15 a.m. — Brian Harman, United States; Yuta Ikeda, Japan; Andrew Landry, United States.

3:25 a.m.-8:26 a.m. — Si Woo Kim, South Korea; Webb Simpson, United States; a-Nicolai Hojgaard, Denmark.

3:36 a.m.-8:37 a.m. — Stewart Cink, United States; Brandon Stone, South Africa; Hideto Tanihara, Japan.

3:47 a.m.-8:48 a.m. — Gary Woodland, United States; Yusaku Miyazato, Japan; Sung Kang, South Korea.

4:03 a.m.-9:04 a.m. — Ernie Els, South Africa; Adam Hadwin, Canada; Chesson Hadley, United States.

4:14 a.m.-9:15 a.m. — Pat Perez, United States; Julian Suri, United States; George Coetzee, South Africa.

4:25 a.m.-9:26 a.m — David Duval, United States; Scott Jamieson, Scotland; Kevin Na, United States.

4:36 a.m.-9:37 a.m. — Darren Clarke, Northern Ireland; Bernhard Langer, Germany; Retief Goosen, South Africa.

4:47 a.m.-9:48 a.m. — Matt Kuchar, United States; Anirban Lahiri, India; Peter Uihlein, United States.

4:58 a.m.-9:59 a.m. — Jordan Spieth, United States; Justin Rose, England; Kiradech Aphibarnrat, Thailand.

5:09 a.m.-10:10 a.m. — Jon Rahm, Spain; Rickie Fowler, United States; Chris Wood, England.

5:20 a.m.-10:21 a.m. — Louis Oosthuizen, South Africa; Paul Casey, England; Patrick Reed, United States.

5:31 a.m.-10:32 a.m. — Tony Finau, United States; Xander Schauffele, United States; Jhonattan Vegas, Venezuela.

5:42 a.m.-10:43 a.m. — a-Yin Luxin, China; Alexander Bjork, Sweden; Sang Hyun Park, South Korea.

5:53 a.m.-10:54 a.m. — James Robinson, England; Haraldur Magnus, Iceland; Zander Lombard, South Africa.

6:04 a.m.-11:05 a.m. — Kodai Ichihara, Japan; Rhys Enoch, Wales; Marcus Armitage, England.

6:15 a.m.-11:16 a.m. — Sean Crocker, United States; Gavin Green, Malaysia; Ash Turner, England.

6:36 a.m.-1:35 a.m. — Brandt Snedekder, United States; a-Sam Locke, Scotland; Cameron Davis, Australia.

6:47 a.m.-1:46 a.m. — Patton Kizzire, United States; Jonas Blixt, Sweden; Charles Howell III, United States.

6:58 a.m.-1:57 a.m. — Charl Schwartzel, South Africa; Daniel Berger, United States; Tom Lewis, England.

7:09 a.m.-2:08 a.m. — Alex Levy, France; Ryan Moore, United States; Byeong Hun An, South Korea.

7:20 a.m.-2:19 a.m. — Michael Hendry, New Zealand; Kelly Kraft, United States; Lee Westwood, England.

7:31 a.m.-2:30 a.m. — Henrik Stenson, Sweden; Tommy Fleetwood, England; Jimmy Walker, United States.

7:42 a.m.-2:41 a.m. — Matt Fitzpatrick, England; Russell Henley, United States; a-Jovan Rebula, South Africa.

7:53 a.m.-2:52 a.m. — Rory McIlroy, Northern Ireland; Marc Leishman, Australia; Thorbjorn Olesen, Denmark.

8:04 a.m.-3:03 a.m. — Dustin Johnson, United States; Alex Noren, Sweden; Charley Hoffman, United States.

8:15 a.m.-3:14 a.m. — Zach Johnson, United States; Adam Scott, Australia; Brendan Steele, United States.

8:26 a.m.-3:25 a.m. — Justin Thomas, United States; Francesco Molinari, Italy; Branden Grace, South Africa.

8:37 a.m.-3:36 a.m. — Jason Day, Australia; Shota Akiyoshi, Japan; Li Haotong, China.

8:48 a.m.-3:47 a.m. — Todd Hamilton, United States; Beau Hossler, United States; Jorge Campillo, Spain.

9:04 a.m.-4:03 a.m. — Ryuko Tokimatsu, Japan; Chez Reavie, United States; Michael Kim, United States.

9:15 a.m.-4:14 a.m. — Kyle Stanley, United States; Nicolas Colsaerts, Belgium; Jens Dantorp, Sweden.

9:26 a.m.-4:25 a.m. — Tom Lehman, United States; Dylan Frittelli, South Africa; Grant Forrest, Scotland.

9:37 a.m.-4:36 a.m. — Lucas Herbert, Australia; Min Chel Choi, South Korea; Jason Kokrak, United States.

9:48 a.m.-4:47 a.m. — Padraig Harrington, Ireland; Bubba Watson, United States; Matt Wallace, England.

9:59 a.m.-4:58 a.m. — Ian Poulter, England; Cameron Smith, Australia; Brooks Koepka, United States.

10:10 a.m.-5:09 a.m. — Sergio Garcia, Spain; Bryson DeChambeau, United States; Shubhankar Sharma, India.

10:21 a.m.-5:20 a.m. — Tiger Woods, United States; Hideki Matsuyama, Japan; Russell Knox, Scotland.

10:32 a.m.-5:31 a.m. — Jason Dufner, United States; Ryan Fox, New Zealand; Keegan Bradley, United States.

10:43 a.m.-5:42 a.m. — Ryan Armour, United States; Abraham Ancer, United States; Mashiro Kawamura, Japan.

10:54 a.m.-5:53 a.m. — Jazz Janewattananond, Thailand; Fabrizio Zanotti, Paraguay; Jordan Smith, England.

11:05 a.m.-6:04 a.m. — Brett Rumford, Australia; Masanori Kobayashi, Japan; Jack Senior, England.

11:16 a.m.-6:15 a.m. — Matt Jones, Australia; Thomas Curtis, England; Bronson Burgoon, United States.

