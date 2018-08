Cardinals 11, Giants 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 3 1 1 2 1 .264 Pena c 1 0 0 0 0 1 .207 Pham cf 5 2 2 1 0 2 .253 Molina c-1b 5 1 3 0 0 1 .284 Ozuna lf 4 1 2 2 0 0 .279 Fowler rf 1 0 0 0 0 1 .171 Gyorko 3b 4 1 3 5 1 1 .251 Munoz ss 5 0 1 0 0 1 .278 Wong 2b 5 1 2 0 0 0 .196 Bader rf-lf 5 2 3 2 0 1 .274 Weaver p 3 0 1 0 0 1 .207 a-Martinez ph 1 0 0 0 0 0 .293 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — Totals 42 11 18 11 3 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Hanson lf-ss 4 1 1 2 0 0 .279 Posey c 3 0 0 0 0 0 .286 Hundley c 1 0 0 0 0 1 .261 McCutchen rf 2 0 0 0 0 0 .257 Jackson lf 1 0 0 0 0 0 .243 Belt 1b 3 0 0 0 0 0 .294 Crawford ss 2 0 0 0 0 0 .307 Holland p 1 0 0 0 0 1 .067 Sandoval 3b 3 0 0 0 0 2 .251 Panik 2b 3 0 0 0 0 0 .237 Hernandez cf 3 1 1 0 0 2 .276 Cueto p 1 0 0 0 0 1 .000 Blach p 0 0 0 0 0 0 .040 Pence lf-rf 2 0 0 0 0 1 .202 Totals 29 2 2 2 0 8

St. Louis 410 004 200—11 18 0 San Francisco 000 002 000— 2 2 0

a-grounded out for Weaver in the 9th.

LOB_St. Louis 8. 2B_Ozuna (9), Gyorko (10), Bader (6). HR_Gyorko (7), off Cueto; Carpenter (16), off Cueto; Bader (6), off Holland; Hanson (6), off Weaver. RBIs_Carpenter (38), Pham (33), Ozuna 2 (46), Gyorko 5 (28), Bader 2 (14), Hanson 2 (24). S_Weaver.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Pham, Munoz 2, Wong 2). RISP_St. Louis 6 for 16; .

Runners moved up_Ozuna. GIDP_Ozuna.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, W, 5-7 8 2 2 2 0 7 93 4.92 Cecil 1 0 0 0 0 1 10 3.79 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 3-1 5 10 5 5 2 2 76 1.95 Blach 2-3 4 4 4 1 1 35 4.68 Holland 3 1-3 4 2 2 0 7 50 4.40

Inherited runners-scored_Holland 1-0.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, CB Bucknor; Second, Chris Conroy; Third, Brian O’Nora.

T_2:35. A_38,766 (41,915).

