Cardinals 14, White Sox 2

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 2 2 0 1 3 .261 DeJong ss 6 3 2 0 0 2 .263 Martinez dh 4 0 3 2 2 0 .302 Ozuna lf 5 1 1 1 1 0 .274 Molina c 3 1 0 1 1 1 .274 Pena c 1 0 0 0 0 1 .200 Gyorko 3b 3 3 1 1 3 0 .262 Fowler rf 5 1 2 4 0 2 .173 Munoz cf 5 1 1 1 0 0 .285 Wong 2b 5 2 4 2 0 0 .221 Totals 42 14 16 12 8 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 3 0 0 0 1 2 .231 Sanchez 3b 4 0 1 0 0 1 .257 Abreu 1b 4 0 0 0 0 0 .256 Palka lf 4 0 0 0 0 3 .222 Davidson dh 4 0 0 0 0 2 .223 Garcia rf 4 0 1 0 0 1 .274 Narvaez c 3 1 1 0 0 0 .271 Anderson ss 3 1 1 0 0 0 .246 Tilson cf 2 0 1 2 1 0 .273 Totals 31 2 5 2 2 9

St. Louis 002 117 021—14 16 0 Chicago 002 000 000— 2 5 1

E_Anderson (13). LOB_St. Louis 10, Chicago 4. 2B_Martinez (18), Gyorko (11), Wong (8), Sanchez (19), Anderson (11). HR_Fowler (6), off Santiago; Wong (7), off Santiago. RBIs_Martinez 2 (55), Ozuna (48), Molina (39), Gyorko (29), Fowler 4 (25), Munoz (23), Wong 2 (21), Tilson 2 (10). SF_Molina.

Runners left in scoring position_St. Louis 6 (Carpenter, Molina 3, Gyorko, Fowler); Chicago 3 (Abreu 3). RISP_St. Louis 4 for 17; Chicago 1 for 4.

Runners moved up_Ozuna. GIDP_Abreu.

DP_St. Louis 1 (Wong, DeJong, Carpenter).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 10-3 6 3 2 2 1 6 91 2.65 Cecil 1 1 0 0 0 0 8 3.38 Holland 1 1 0 0 1 1 20 7.89 Brebbia 1 0 0 0 0 2 14 4.13 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Covey, L, 3-5 5 9 5 4 2 5 89 5.69 Fry 1-3 1 2 2 1 1 12 4.13 Rondon 1-3 0 3 3 3 0 14 8.49 Santiago 3 1-3 6 4 4 2 3 74 5.56

Covey pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Fry 1-0, Rondon 3-3, Santiago 3-3. WP_Mikolas, Rondon. PB_Narvaez (10).

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Paul Nauert; Second, Scott Barry; Third, Carlos Torres.

T_3:10. A_23,245 (40,615).

