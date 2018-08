Cardinals 5, Rockies 4

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 5 1 1 0 0 1 .290 Desmond 1b 2 1 0 0 3 0 .240 Arenado 3b 5 1 2 4 0 1 .308 Gonzalez rf 5 0 1 0 0 1 .286 McMahon 2b 5 0 1 0 0 2 .221 Murphy c 5 0 0 0 0 3 .263 Parra lf 4 1 2 0 0 0 .285 Hampson ss 3 0 2 0 1 1 .300 Anderson p 3 0 0 0 0 3 .108 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Oh p 0 0 0 0 0 0 — b-Story ph 1 0 0 0 0 0 .289 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 4 9 4 4 12

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 0 3 2 1 0 .277 Molina c 5 0 0 0 0 1 .287 DeJong ss 5 0 0 0 0 3 .249 Ozuna lf 4 2 1 1 1 0 .268 Gyorko 3b 3 1 2 1 1 0 .252 Munoz 2b 3 1 0 0 1 1 .290 Fowler rf 4 0 1 0 0 1 .179 Bader cf 3 1 0 1 1 2 .265 Martinez p 1 0 0 0 0 1 .242 Poncedeleon p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Martinez ph 1 0 0 0 0 0 .294 1-Weaver pr 0 0 0 0 0 0 .182 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Norris p 0 0 0 0 0 0 — c-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .240 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 5 7 5 5 9

Colorado 000 040 000 0—4 9 0 St. Louis 000 010 300 1—5 7 2

One out when winning run scored.

a-out on fielder’s choice for Poncedeleon in the 7th. b-grounded out for Oh in the 9th. c-grounded out for Norris in the 9th.

1-ran for Martinez in the 7th.

E_Martinez (3), Poncedeleon (1). LOB_Colorado 8, St. Louis 7. HR_Arenado (28), off Poncedeleon; Gyorko (8), off Anderson; Ozuna (13), off McGee. RBIs_Arenado 4 (79), Carpenter 2 (55), Ozuna (58), Gyorko (31), Bader (15). SB_Hampson (1), Fowler (5).

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Blackmon 2, Murphy 3); St. Louis 3 (Molina 2, Ozuna). RISP_Colorado 1 for 9; St. Louis 1 for 8.

Runners moved up_McMahon, Garcia.

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 6 3 4 4 3 5 88 3.69 Oberg, BS, 4-4 2-3 1 0 0 1 1 17 2.87 Oh 1 1-3 1 0 0 0 1 17 2.55 Ottavino 1 1 0 0 1 1 14 1.40 McGee, L, 1-4 1-3 1 1 1 0 1 9 6.11 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez 4 2-3 4 2 2 1 9 81 3.41 Poncedeleon 2 1-3 2 2 2 2 2 42 1.93 Hicks 1 1 0 0 0 0 10 3.13 Norris 1 1 0 0 0 0 18 3.07 Hudson, W, 1-0 1 1 0 0 1 1 19 0.00

Anderson pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Oberg 3-2, Oh 2-0, Poncedeleon 2-2. WP_Poncedeleon.

Umpires_Home, Marty Foster; First, Joe West; Second, Nic Lentz; Third, Mark Ripperger.

T_3:38. A_41,856 (45,538).

