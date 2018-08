Cardinals 6, Cubs 2

By The Associated Press

Chicago St. Louis ab r h bi ab r h bi Rizzo 1b 4 0 1 0 M.Crpnt 3b-1b 3 1 1 0 Almora cf 4 0 0 0 Molina c 4 1 1 0 Heyward rf 3 1 1 0 DeJong ss 3 1 1 0 J.Baez ss 4 1 1 2 Mrtinez 1b 3 1 1 1 Cntrras c 4 0 1 0 Jor.Hck p 0 0 0 0 Schwrbr lf 4 0 1 0 Norris p 0 0 0 0 I.Happ 3b 3 0 1 0 Ozuna lf 4 1 3 4 Qintana p 1 0 1 0 Pham cf 4 0 0 0 L Stlla ph 1 0 0 0 De.Fwlr rf 3 1 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Munoz 2b 4 0 1 1 Cratini ph 1 0 0 0 Mikolas p 2 0 1 0 Cishek p 0 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 Mazzoni p 0 0 0 0 Dak.Hds p 0 0 0 0 Bote 2b 2 0 0 0 Gyorko 3b 0 0 0 0 Totals 31 2 7 2 Totals 31 6 9 6

Chicago 000 200 000—2 St. Louis 600 000 00x—6

DP_Chicago 1, St. Louis 3. LOB_Chicago 4, St. Louis 5. 2B_Munoz (9). HR_J.Baez (21), Ozuna (11).

IP H R ER BB SO Chicago Quintana L,9-7 3 6 6 6 3 2 Chavez 3 3 0 0 1 2 Cishek 1 0 0 0 0 2 Mazzoni 1 0 0 0 0 2 St. Louis Mikolas W,11-3 6 6 2 2 1 2 Hudson 1 0 0 0 0 2 Hicks 1 0 0 0 1 0 Norris 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Layne; Third, Jordan Baker.

T_2:41. A_47,514 (45,538).

Advertisement

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.