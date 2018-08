Cardinals 6, Cubs 3

By The Associated Press

St. Louis Chicago ab r h bi ab r h bi Bader rf 3 2 1 0 Rizzo 1b 5 0 4 1 Mrtinez 1b 3 0 1 0 Bryant 3b 4 0 0 1 G.Hllnd p 0 0 0 0 Heyward rf 5 0 1 0 Wong 2b 2 1 0 0 J.Baez 2b 3 0 0 0 DeJong ss 4 1 2 2 Zobrist 2b 2 0 0 0 Ozuna lf 4 0 1 0 Cntrras c 3 0 1 0 Pham cf 4 1 2 2 Schwrbr lf 3 1 0 0 G.Grcia 2b 3 0 0 0 Almora cf 3 1 1 0 Jor.Hck p 0 0 0 0 Russell ss 4 1 0 0 Molina ph 0 0 0 0 M.Mntgm p 2 0 0 0 J.Flhrt pr 0 0 0 0 L Stlla ph 0 0 0 1 Tvilala p 0 0 0 0 R.Rsrio p 0 0 0 0 De.Fwlr ph 1 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Norris p 0 0 0 0 I.Happ ph 0 0 0 0 Munoz 3b 4 0 1 1 J.Wlson p 0 0 0 0 Pena c 4 0 1 0 Cishek p 0 0 0 0 Gant p 2 0 0 0 Maples p 0 0 0 0 M.Crpnt 1b 1 1 1 1 Totals 35 6 10 6 Totals 34 3 7 3

St. Louis 100 000 113—6 Chicago 000 003 000—3

E_DeJong (8). DP_St. Louis 1, Chicago 1. LOB_St. Louis 10, Chicago 11. 2B_DeJong (11), Pham (10). HR_M.Carpenter (25). SB_Munoz (5), Pena (1), Contreras (4). SF_DeJong (1).

IP H R ER BB SO St. Louis Gant 5 4 0 0 3 2 Holland BS,3 1-3 1 3 1 2 0 Hicks 1 2-3 1 0 0 1 1 Tuivailala W,2-3 1 0 0 0 1 0 Norris S,18-20 1 1 0 0 0 0 Chicago Montgomery 6 5 1 1 2 3 Rosario H,7 2-3 1 1 1 0 0 Strop BS,3 1 1-3 2 1 1 2 2 Wilson L,3-3 0 0 2 2 2 0 Cishek 1-3 2 1 1 1 0 Maples 2-3 0 0 0 0 2

J.Wilson pitched to 2 batters in the 9th

Umpires_Home, Will Little; First, Ted Barrett; Second, Kerwin Danley; Third, Ben May.

Advertisement

T_3:38. A_41,244 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.