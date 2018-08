Cardinals 6, Cubs 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Bader rf 3 2 1 0 2 0 .279 Martinez 1b 3 0 1 0 0 0 .298 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Wong 2b 2 1 0 0 0 1 .216 DeJong ss 4 1 2 2 0 0 .258 Ozuna lf 4 0 1 0 1 1 .268 Pham cf 4 1 2 2 1 0 .256 Garcia 2b 3 0 0 0 0 1 .250 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Molina ph 0 0 0 0 1 0 .280 1-Flaherty pr 0 0 0 0 0 0 .154 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — d-Fowler ph 1 0 0 0 0 1 .173 Norris p 0 0 0 0 0 0 — Munoz 3b 4 0 1 1 1 1 .291 Pena c 4 0 1 0 0 1 .198 Gant p 2 0 0 0 0 1 .000 Carpenter 1b 1 1 1 1 1 0 .277 Totals 35 6 10 6 7 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 5 0 4 1 0 0 .258 Bryant 3b 4 0 0 1 1 0 .278 Heyward rf 5 0 1 0 0 0 .287 Baez 2b 3 0 0 0 0 1 .292 Zobrist 2b 2 0 0 0 0 0 .293 Contreras c 3 0 1 0 2 0 .279 Schwarber lf 3 1 0 0 1 0 .245 Almora cf 3 1 1 0 1 1 .318 Russell ss 4 1 0 0 0 0 .267 Montgomery p 2 0 0 0 0 1 .100 a-La Stella ph 0 0 0 1 1 0 .282 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Happ ph 0 0 0 0 1 0 .255 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .200 Maples p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 3 7 3 7 3

St. Louis 100 000 113—6 10 1 Chicago 000 003 000—3 7 0

a-pinch hit for Montgomery in the 6th. b-walked for Hicks in the 8th. c-walked for Strop in the 8th. d-struck out for Tuivailala in the 9th.

1-ran for Molina in the 8th.

E_DeJong (8). LOB_St. Louis 10, Chicago 11. 2B_DeJong (11), Pham (10). HR_Carpenter (25), off Rosario. RBIs_DeJong 2 (21), Pham 2 (41), Munoz (26), Carpenter (53), Rizzo (63), Bryant (43), La Stella (17). SB_Munoz (5), Pena (1), Contreras (4). SF_DeJong.

Advertisement

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Bader 2, Munoz 2, Pena); Chicago 4 (Heyward, Baez, Almora, Russell). RISP_St. Louis 3 for 10; Chicago 1 for 8.

Runners moved up_Schwarber. GIDP_Pham, Contreras.

DP_St. Louis 1 (Norris, Wong, Carpenter); Chicago 1 (Rizzo, Baez, Montgomery).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gant 5 4 0 0 3 2 82 3.17 Holland 1-3 1 3 1 2 0 18 7.92 Hicks 1 2-3 1 0 0 1 1 25 3.44 Tuivailala, W, 2-3 1 0 0 0 1 0 13 3.90 Norris, S, 18-20 1 1 0 0 0 0 8 2.97 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6 5 1 1 2 3 87 3.73 Rosario, H, 7 2-3 1 1 1 0 0 7 2.22 Strop 1 1-3 2 1 1 2 2 31 2.63 Wilson, L, 3-3 0 0 2 2 2 0 10 3.18 Cishek 1-3 2 1 1 1 0 15 1.99 Maples 2-3 0 0 0 0 2 12 13.50

Wilson pitched to 2 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Hicks 3-2, Cishek 2-1, Maples 2-0.

Umpires_Home, Will Little; First, Ted Barrett; Second, Kerwin Danley; Third, Ben May.

T_3:38. A_41,244 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.