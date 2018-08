Cardinals 6, Reds 4

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 4 1 3 1 0 0 .293 Gennett 2b 5 0 1 1 0 0 .326 Votto 1b 4 1 1 0 1 0 .289 Suarez 3b 3 1 0 0 1 1 .312 Winker rf 4 1 1 0 0 1 .293 Barnhart c 3 0 0 0 1 1 .249 Duvall lf 3 0 1 2 1 0 .204 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 DeSclafani p 2 0 1 0 0 0 .222 Romano p 0 0 0 0 0 0 .037 b-Herrera ph 1 0 0 0 0 1 .143 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Blandino lf 1 0 0 0 0 0 .228 Hamilton cf 4 0 0 0 0 2 .230 Totals 34 4 8 4 4 6

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 1 1 1 1 1 .263 Molina c 4 0 1 1 0 2 .274 DeJong ss 4 0 0 0 0 0 .258 Ozuna lf 4 1 1 0 0 0 .268 Gyorko 3b 3 1 0 0 1 0 .249 Wong 2b 3 1 0 0 0 1 .213 Fowler rf 4 1 1 1 0 1 .176 Bader cf 1 0 1 0 0 0 .272 1-Pham pr-cf 2 1 2 2 0 0 .243 Mikolas p 1 0 0 0 0 0 .059 a-Martinez ph 1 0 0 1 0 0 .297 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 6 7 6 2 5

Cincinnati 000 300 001—4 8 1 St. Louis 110 400 00x—6 7 0

a-grounded out for Mikolas in the 4th. b-struck out for Romano in the 6th.

1-ran for Bader in the 2nd.

E_Hamilton (2). LOB_Cincinnati 8, St. Louis 4. 2B_Votto (21). HR_Carpenter (19), off DeSclafani; Fowler (7), off DeSclafani. RBIs_Peraza (35), Gennett (63), Duvall 2 (60), Carpenter (43), Molina (41), Fowler (26), Pham 2 (35), Martinez (56). S_Gant.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Gennett 2); St. Louis 2 (Carpenter, DeJong). RISP_Cincinnati 5 for 8; St. Louis 2 for 6.

Runners moved up_Martinez. GIDP_Gennett.

DP_St. Louis 1 (Mikolas, DeJong, Carpenter).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 4-2 3 1-3 5 6 6 1 3 57 5.32 Romano 1 2-3 1 0 0 1 0 15 5.19 Hernandez 1 1 0 0 0 1 15 1.87 Hughes 1 0 0 0 0 0 10 1.44 Iglesias 1 0 0 0 0 1 9 2.36 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas 4 6 3 3 2 2 85 2.79 Gant, W, 3-3 4 0 0 0 2 4 61 3.49 Hicks, S, 2-6 1 2 1 1 0 0 14 3.56

Inherited runners-scored_Romano 2-2. HBP_Mikolas (Peraza), DeSclafani (Wong).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Jim Reynolds; Second, John Tumpane; Third, Chris Guccione.

T_2:53. A_45,808 (45,538).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.