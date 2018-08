Cardinals 8, Diamondbacks 4

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b-1b 4 1 3 1 1 0 .263 Pham cf 5 1 3 3 0 0 .251 Martinez 1b 4 0 0 0 0 1 .294 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Hicks p 1 0 0 0 0 1 .000 Norris p 0 0 0 0 0 0 — Ozuna lf 5 1 1 0 0 2 .276 Molina c 4 1 2 3 1 0 .276 Gyorko 2b-3b 4 0 0 0 1 0 .240 Bader rf 5 1 2 0 0 2 .265 Munoz ss 4 2 1 1 0 0 .281 Mikolas p 2 0 1 0 0 1 .061 b-O’Neill ph 1 1 0 0 0 0 .227 Wong 2b 0 0 0 0 0 0 .191 Totals 39 8 13 8 3 7

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 5 1 3 0 0 1 .288 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 2 2 .274 Lamb 3b 4 1 1 1 1 1 .250 Peralta lf 5 1 2 0 0 2 .284 Descalso 2b 3 0 1 0 2 0 .250 Marte ss 5 0 0 0 0 0 .240 Dyson cf 2 1 0 0 1 0 .189 Pollock cf 0 0 0 0 0 0 .282 Mathis c 4 0 1 0 0 1 .174 Krehbiel p 0 0 0 0 0 0 — Corbin p 1 0 0 0 0 0 .226 a-Owings ph 1 0 0 0 0 0 .195 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — Salas p 0 0 0 0 0 0 .000 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 Murphy c 1 0 0 0 0 1 .248 Totals 34 4 8 1 6 8

St. Louis 000 010 520—8 13 2 Arizona 000 200 200—4 8 1

a-popped out for Corbin in the 6th. b-reached on error for Mikolas in the 7th.

E_Carpenter 2 (8), Marte (4). LOB_St. Louis 9, Arizona 11. 2B_Carpenter 2 (26), Pham (9), Bader (5). HR_Munoz (4), off Hirano; Molina (13), off Salas. RBIs_Carpenter (37), Pham 3 (32), Molina 3 (38), Munoz (19), Lamb (27). SB_Bader (8). S_Wong, Corbin.

Runners left in scoring position_St. Louis 7 (Ozuna 6, Munoz); Arizona 4 (Peralta, Marte 3). RISP_St. Louis 5 for 16; Arizona 2 for 9.

Runners moved up_Pham, Martinez 2, Carpenter, Marte. GIDP_Gyorko, Marte.

DP_St. Louis 1 (Munoz, Wong, Carpenter); Arizona 1 (Corbin, Descalso, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 9-3 6 7 2 2 4 3 99 2.63 Holland 0 1 2 1 1 0 11 6.75 Hicks, H, 11 2 0 0 0 0 3 29 2.42 Norris 1 0 0 0 1 2 15 2.95 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin 6 6 1 1 2 6 97 3.05 Hirano, L, 2-1, BS, 2-2 2-3 3 4 1 0 0 28 1.43 Salas 1-3 2 3 3 0 0 8 4.38 De La Rosa 2-3 2 0 0 0 1 20 2.96 Krehbiel 1 1-3 0 0 0 1 0 26 0.00

Holland pitched to 2 batters in the 7th.

Salas pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Hicks 2-2, Salas 2-2, De La Rosa 2-2, Krehbiel 2-0. HBP_Hicks (Pollock), Salas (Munoz).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Lance Barrett; Second, Andy Fletcher; Third, Bill Welke.

T_3:47. A_44,072 (48,519).

