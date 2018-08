Champions Tour-Constellation Senior Players Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Exmoor Country Club Highland Park, Ill. Purse: $2.8 million Yardage: 7,149; Par: 72

(x-won on second playoff hole)

Final x-Vijay Singh, $420,000 68-67-66-67—268 -20 Jeff Maggert, $246,400 66-68-66-68—268 -20 Brandt Jobe, $201,600 67-67-70-66—270 -18 Jerry Kelly, $151,200 69-71-67-64—271 -17 Scott McCarron, $151,200 67-68-65-71—271 -17 Bart Bryant, $95,200 66-69-65-72—272 -16 Scott Parel, $95,200 67-66-70-69—272 -16 Kenny Perry, $95,200 65-70-69-68—272 -16 Duffy Waldorf, $95,200 70-71-67-64—272 -16 Glen Day, $67,200 66-69-69-69—273 -15 Miguel Angel Jiménez, $67,200 71-69-67-66—273 -15 Mike Small, $67,200 65-71-66-71—273 -15 Woody Austin, $56,000 69-67-69-69—274 -14 Tom Byrum, $50,400 67-68-68-72—275 -13 Clark Dennis, $50,400 68-69-66-72—275 -13 Wes Short, Jr., $50,400 67-70-68-70—275 -13 Kevin Sutherland, $42,093 71-65-72-68—276 -12 Bernhard Langer, $42,093 68-67-67-74—276 -12 Larry Mize, $42,093 69-72-66-69—276 -12 Rocco Mediate, $34,720 68-70-69-70—277 -11 Jesper Parnevik, $34,720 72-70-67-68—277 -11 Ken Tanigawa, $34,720 69-68-70-70—277 -11 Jerry Smith, $30,800 70-66-68-74—278 -10 Marco Dawson, $27,370 71-68-70-70—279 -9 Scott Dunlap, $27,370 70-70-68-71—279 -9 Kent Jones, $27,370 76-70-68-65—279 -9 Peter Lonard, $27,370 73-64-72-70—279 -9 Joey Sindelar, $22,680 71-69-73-67—280 -8 David Toms, $22,680 74-69-69-68—280 -8 Kirk Triplett, $22,680 72-68-70-70—280 -8 Willie Wood, $22,680 72-69-67-72—280 -8 Stephen Ames, $16,342 69-75-68-69—281 -7 Tommy Armour III, $16,342 73-71-72-65—281 -7 Paul Broadhurst, $16,342 71-72-68-70—281 -7 Mark Calcavecchia, $16,342 71-70-69-71—281 -7 Paul Goydos, $16,342 74-72-67-68—281 -7 Gary Hallberg, $16,342 72-70-69-70—281 -7 Tom Pernice Jr., $16,342 72-75-69-65—281 -7 Phillip Price, $16,342 71-71-71-68—281 -7 Esteban Toledo, $16,342 73-69-68-71—281 -7 Jay Haas, $16,342 70-70-67-74—281 -7 Scott Verplank, $16,342 72-66-69-74—281 -7 Carlos Franco, $11,200 71-71-69-71—282 -6 Doug Garwood, $11,200 71-69-69-73—282 -6 Tom Lehman, $11,200 69-75-68-70—282 -6 Colin Montgomerie, $11,200 72-68-70-72—282 -6 Tim Petrovic, $11,200 70-73-69-70—282 -6 Tommy Tolles, $11,200 68-70-73-71—282 -6 Todd Hamilton, $9,240 73-71-70-69—283 -5 Bob Estes, $7,840 69-72-72-71—284 -4 Steve Flesch, $7,840 71-72-67-74—284 -4 Skip Kendall, $7,840 74-70-71-69—284 -4 Rod Spittle, $7,840 69-70-73-72—284 -4 David McKenzie, $6,440 71-71-71-72—285 -3 Corey Pavin, $6,440 70-73-72-70—285 -3 Gene Sauers, $6,440 71-70-71-73—285 -3 Michael Bradley, $5,740 76-68-75-67—286 -2 Jeff Sluman, $5,740 70-71-72-73—286 -2 Billy Andrade, $5,180 72-71-72-72—287 -1 David Frost, $5,180 70-72-73-72—287 -1 Mark Brooks, $4,060 71-72-73-72—288 E Joe Durant, $4,060 73-75-71-69—288 E Mike Goodes, $4,060 71-72-69-76—288 E Lee Janzen, $4,060 70-71-71-76—288 E Miguel Angel Martin, $4,060 76-71-71-70—288 E Billy Mayfair, $4,060 75-70-70-73—288 E Fran Quinn, $3,080 72-75-72-70—289 +1 Hale Irwin, $2,716 73-75-70-72—290 +2 Sandy Lyle, $2,716 71-73-76-70—290 +2 Russ Cochran, $2,464 71-73-72-75—291 +3 Olin Browne, $2,296 74-76-71-71—292 +4 Brian Henninger, $2,044 74-74-72-73—293 +5 Mark O’Meara, $2,044 74-71-74-74—293 +5 Jay Don Blake, $1,848 71-71-72-80—294 +6 Steve Pate, $1,736 78-73-72-72—295 +7 Tom Kite, $1,624 71-78-74-74—297 +9

